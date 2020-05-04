В Киеве в апреле жители столицы пережили пылевую бурю и дождевые рекорды. По климатической норме месяц был вполне обычным.

Об этом сообщает метеостанция Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, понедельник, 4 мая.

Среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила + 9,9 ° С, что лишь на 1,2 ° С выше климатической нормы.

Апреля 2020 года запомнится пылевой бурей, которая наблюдалась 16 апреля и вызвала повышенный уровень загрязнения воздуха, а также дождливым рекордом 26 числа, когда впервые с 1891 года в столице выпало 26 мм осадков, что на 6 мм больше, чем было в этот день в 1987 году.

Холоднее в Киеве было 1 апреля, когда минимальная температура под утро опустилась до -2,7 ° С, а теплее - 30 апреля, когда максимальная температура после полудня поднялась до + 24,1 ° С (амплитуда - 26,8 градусов - Ред.).

Осадков на проспекте Науки выпало 36 мм, что составило 74% климатической нормы.

Напомним, сегодня, 4 мая, украинцев ожидают грозовые дожди и сильный ветер.

Отметим, что в Киеве в апреле содержание токсичных веществ в воздухе в несколько раз превышало норму.