Украинское правительство готовится к ослаблению карантина уже 11 мая. Возобновить планирует объекты из сферы красоты, а также оптовую и розничную торговлю.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Украина готовится к ослаблению карантинных ограничений с 11 мая. Мы решили рассмотреть этот вопрос именно сегодня, чтобы бизнес за эту неделю смог подготовить все необходимые условия для безопасной работы. Планируем открыть парки, скверы и зоны отдыха, объекты индустрии красоты, часть магазинов, которые расположены в отдельных помещениях", - говорится в сообщении.

В то же время Шмыгаль уточнил, что точный список объектов, которые будут открыты, будет рассмотрен на самом внеочередном заседании правительства, которое состоится уже сегодня в 13:00.

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 4 мая, в Украине зафиксировано уже 12 331 случай заражения коронавирусом Covid-19. За сутки зафиксировано 418 новых случаев, из которых 24 украинца - в Киеве.

Также "Страна" писала, что в аннексированном Крыму госпитализировали девять человек с подозрением на коронавирус.