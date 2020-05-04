Церковные воры в Украине, несмотря на то, что их периодически задерживают, не оставляют без своего пристального внимания провинциальные храмы в надежде легкой поживы.

Так, в ночь со 2 на 3 мая непрошеные "гости" ограбили храм святителя Спиридона Тримифунтского в городе Торецк (Донецкая область - Ред.). Воры похитили деньги из опечатанных кружек для пожертвований, а так же унесли крупную сумму, которую прихожане собирали на срочное лечение для пятимесячного ребенка.

"Воры не постыдились не только войти в алтарь - через царские врата, - но и отнять надежду на спасение у больного младенца. Они брали в руки и осматривали святыни, хранящиеся на престоле и жертвеннике. Однако поняв, что сделаны они отнюдь не из драгоценных материалов, оставили их в покое", - рассказали в пресс-службе Горловской и Славянской епархии УПЦ (МП).

По словам сторожа, когда он находился в подвальном помещении под храмом, он услышал наверху шаги нескольких человек и голоса - мужской и женский. Пока сторож поднимался наверх и осматривал храм, грабители скрылись.

Настоятель прихода протоиерей Георгий Федорчук рассказал о преступлении: "Все кружки для пожертвований взломаны, однако денег в них было, наверное, ничего. Открывали даже коробку с ладаном, но он преступников не заинтересовал. Евангелие на престоле было сдвинуто, но к Дарам - слава Тебе, Господи! - никто не прикасался.

Кроме денег ничего не было украдено. Жалко только, что у нас с начала года стоял ящичек для сбора средств ребёнку на сложную операцию. Мы к нему не прикасались. Сколько там было денег - Один Бог знает, но сумма, думаю, немаленькая. Эти средства могли бы малышу помочь. Я даже не знаю, как сейчас его маме позвонить и сказать об этом. Где они теперь смогут взять деньги?".

"Воры воспользовались тем, что в храме велись строительные работы, и проникли внутрь здания, выломав решётку, отделяющую храм от строящейся части. Оперативно приехавшие на место происшествия сотрудники полиции сняли отпечатки пальцев с напрестольного Евангелия и других святынь, к которым прикасались преступники. Помимо них воры могли оставить и другие улики", - говорят в храме.

Не так часто домушники отваживаются посягнуть на самое святое - храм Божий. Как правило, им удается поживиться копеечными средствами, при этом осквернив душу кощунством над святыней и в случае поимки проведя многие годы в тюрьме. В случае если вор похищал иконы или церковную утварь, сбыть их оказывалось не так просто, и похищенные уникальные святые предметы становились уликами против него. Так, в прошлом году в Горловской епархии преступники решили посягнуть на святыни храма Рождества Богородицы в селе Карповка Лиманского горсовета. За полтора месяца полиция оперативно нашла и грабителей, и похищенное.

В планах у протоиерея Георгия Федорчука и Спиридоновской общины было завершить в этом году строительство колокольни нового типового храма. Смогут ли они это осуществить в связи со случившимся ограблением - большой вопрос.

Остался без помощи и маленький Кирилл Кондрашев, который в свои пять месяцев не может двигаться из-за спинальной мышечной атрофии первого типа. На его лечение прихожане храма успели собрать уже немалую сумму, которая и была похищена. Ребенок нуждается в дорогостоящей аппаратуре и спинразе - препарате, который может замедлить развитие смертельного заболевания.

Для тех, кто захочет поддержать малыша и внести посильную лепту на его лечение, мы размещаем реквизиты для помощи.

Карты Приватбанка: 4149499133908028 Кондрашева Дарья Викторовна, 5168755452151414 Кондрашев Руслан Геннадьевич.

Карта Сбербанка: 5336690189834783 Ольга Викторовна Д.

Долларовый счёт: 4149499137827224 Кондрашева Дарья Викторовна

paypal.me/KirillSMA

Ранее "Страна" сообщала, что в УПЦ потребовали от Зеленского взять дела о пожарах в храмах под личный контроль.