Никита Михалков заявил о цензуре на телеканале "Россия 24" и решил уйти с него. Так сегодня завершился конфликт, который продолжается с 1 мая.

Тогда на российской федеральном телеканале вышел очередной выпуск передачи его "Бесогон ТВ". В ней Михалков рассказал о программе миллиардера Билла Гейтса по чипированию людей под видом прививки от коронавируса.

По словам актера и режиссера, целью американского миллиардера является "сокращение человечества" и влияние на поведение людей. Также он прошелся по главе Сбербанка Герману Грефу, который "пытается управлять людьми" с помощью цифровизации. В итоге программу сняли с эфира.

"Страна" рассказывает о выпуске "Бесогона", который вызвал бурную реакцию и стал причиной ухода Михалкова с телевидения.

О чем программа "Бесогон ТВ"

В выпуске передачи под названием "У кого в кармане государство" говорится, что американский миллиардер и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс использует пандемию коронавируса в своих целях и хочет устроить всемирный апокалипсис.

"Страна" подробно рассказывала о планах Билла Гейтса. После начала пандемии он решил бороться с коронавирусом путем отслеживания контактов людей и передачи генетического кода. 30 апреля миллиардер описал процесс разработки и распространения вакцины от Covid-19. По словам Гейтса, на получение лекарства в лучшем случае может уйти около девяти месяцев, иначе же это займет "целых два года".

После этого Билла Гейтса начали обвинять в заговоре вокруг коронавируса. И Михалков присоединился к числу его хейтеров.

Цель Гейтса, по мнению Михалкова, сократить численность населения, которое потребляет слишком много ресурсов. Для этого компания Гейтса Microsoft Limited зарегистрировала патент на создание так называемой вакцины WO/2020/060606, которая вовсе не является вакциной по утверждению режиссера. Это будут чипы, которые будут вживляться людям, чтобы контролировать их поведение.

48-минутный ролик доступен на YouTube-канале программы:

"Это не прививка в нашем понимании. Это чипирование.... В тело человека вживляется чип, исполняющий роль контролирующего органа на предмет соответствия характеристик ежедневной активности для какой-то криптовалюты. Если условия выполняются, то человек получает определенные бонусы, которые может на что-то потратить", - рассказал режиссер.

Михалков считает, что в результате весь этот план должен привести к сокращению численности людей, которые слишком много потребляют ресурсов.

Кроме того, Михалков обратил внимание на число на патенте. Он пояснил, что комбинация "666" - так называемое "число Зверя" скрывает имя ставленника сатаны.

В передаче режиссер также упомянул главу российского "Сбербанка" Германа Грефа и программу цифровизации образования (платформу для нее банк запустил в середине марта из-за коронавируса, - Ред.). По мнению режиссера, Греф пытается управлять людьми, которые из-за дистанционного образования перестанут общаться друг с другом и получат меньше знаний.

Вышедшая передача стала обсуждаемой в России. Часть зрителей высмеяли теорию заговора Михалкова. Другие поддержали режиссера. Среди них были депутат от КПРФ Екатерина Енгалычева и Наталья Поклонская от "Единой России".

Эту передачу Михалкова, снятую с эфира "Россия-24" должен посмотреть каждый, заявляют они.

"Каждый имеет право знать, думать, анализировать, чтобы не допустить всех этих цифровизаций, чипизаций от врагов нашей страны, нашего народа. Все истинные враги, та самая пресловутая настоящая пятая колонна перечислена в передаче. Потому ее и сняли с эфира", - сказала Енгалычева.

Поклонская дополнила: "Очень жаль, что реакция телеканала "Россия 24" на авторскую программу Никиты Михалкова "Бесогон ТВ" такая предсказуемая. А ведь вопросы и размышления по поводу нового мироустройства на фоне коронавируса действительно возникают у всех. Делать вид, что ничего не происходит, и мировая самоизоляция является всего лишь заботой о человечестве, а высказывания Гейтса, Грефа и других не режут слух - недальновидно, на мой взгляд. Конечно, это предположения и версии, но, как говорится, "из песни слов не выкинешь", - отметила Поклонская.

Как "Россия 24" сняла всю программу с эфира

Программа "Бесогон ТВ" выходит на "России 24" дважды по пятницам, а затем в субботу и воскресенье показывают повторы. 1 мая канал показал скандальный выпуск дважды, однако позже руководство ВГТРК сообщило Михалкову, что 2 и 3 мая повторов не будет. Однако потом выпуск все же показали еще два раза - в 11 вечера и в 3 часа ночи.

Михалков считает, что те выпуски, которые вышли, показали в самое неудачное время, чтобы передачу смогли посмотреть как можно меньше человек. "Передача была безоговорочно снята с эфира, хотя формально ее показали аж четыре раза", - сказал режиссер.

По словам Михалкова, такое решение канала является цензурой. "Для меня это чистой воды цензура. Другие причины - это ложь, это неправда", - заявил он, напомнив, что всегда выпускал передачу за свой счет и денег от ВГТРК за нее он не получал.

"Наша передача - это в определенном смысле принуждение к правде ненасильственными методами. И если мы получаем ситуацию, когда передача снимается с эфира, значит есть неприкосновенные и, значит, эта правда не нужна", - добавил Михалков.

По всей видимости, прийти к консенсусу Михаилков и "Россия 24" не смогли. Поскольку сегодня, 21 мая, режиссер заявил, что впредь его передача будет выходит на YouTube.

По его словам, программа "Бесогон ТВ" всегда делалась для зрителей и телеканал помогал доносить мысли автора передачи во все регионы России. "Если мы сейчас не можем делать это вместе с "Россией 24", значит, будем выпускать нашу программу в интернете, а параллельно думать о дальнейшем ее развитии", - передала слова Михалкова его пресс-служба.

Это не первый раз, когда "Бесогон" снимают с эфира. Так было в 2015 году, когда Михалков журил критически высказывающихся о сторонниках "Новороссии" и "Русского мира". И в 2018 году, когда он рассуждал, почему чиновники, политики, руководители страны зачастую не слышат народ, которым руководят.

Поэтому не исключено, что вскоре Никита Михалков вновь вернется на телевидение.