В понедельник, 4 мая, премьер-министр Молдовы Ион Кику заявил, что власти не будут продлевать режим чрезвычайного положения, действие которого истекает 15 мая.

Об этом он рассказал после традиционного еженедельного совещания с президентом и председателем парламента, передает "Интерфакс".

По его словам, после окончания режима ЧП, парламент и другие учреждения должны будут вернуться к нормальному режиму работы. Несмотря на это, Кику подчеркнул, что необходимо продолжат соблюдение мер предосторожности, чтобы "не подвергать себя опасности, поскольку пандемия еще не прошла".

"Все мы видим и по опыту других стран, что сохраняются запреты на массовые собрания, карантин в отдельных населенных пунктах и так далее. Возможное возобновление этой пандемии или увеличение числа случаев вынудит нас вернуться к очень жестким ограничениям, поэтому я прошу всех соблюдать введенные правила. Эти правила будут действовать и в Молдове. Крайне необходимо не подвергаться рискам, риски еще не прошли", - сказал он.

По словам премьера, в Молдовы возможна новая волна заболеваемости на коронавирус, поэтому расслабляться пока не стоит.

"Более того, специалисты говорят, что возможна вторая волна пандемии. Нужно быть бдительными, - заявил Кику. - Некоторые граждане расслабились, но возможный рост числа новых случаев коронавируса вынудит нас вернуть жесткие ограничения, поэтому прошу всех соблюдать правила", - уточнил он.

Напомним, 29 апреля в Молдове от коронавируса умерли уже 111 человек. За сутки заразиться в стране успели 133 гражданина.

как сообщала "Страна", молдавским телеканалам запретили давать любые не утвержденные властями сообщения по коронавирусу. Такая мера будет действовать во время чрезвычайного положения, объявленного в стране.