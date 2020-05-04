Количество зараженных коронавирусом в Киеве увеличилось на 24 человека за сутки, один случай оказался летальным. Общее число зараженных составляет 1535 человек, из них 27 умерли.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко на ежедневном брифинге 4 мая.

Вирус подтвердили у 15 женщин в возрасте от 27 до 81, у восьми мужчин от 19 до 74 лет и у 18-летнего парня.



Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире 4 мая в связи с пандемией коронавируса.

Также мы писали, что в Украине второй день подряд снижается число новых случаев коронавируса. Так, за минувшие сутки в стране выявили 418 случаев Covid-19.