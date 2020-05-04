Сегодня, 4 мая, прошел ровно год с момента нападения на журналиста Вадима Комарова в Черкассах, которое привело к его смерти. В НСЖУ требуют от правоохранителей отчитаться о расследовании, так как виновные до сих пор не наказаны.

Об этом в Facebook сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

"Сегодня - ровно год, как в Черкассах до потери сознания забили журналиста. Через полтора месяца Вадим Комаров погиб. Не приходя в сознание с момента жестокого избиения. Национальный союз журналистов Украины требует публичного отчета правоохранителей, насколько надлежащими являются усилия для раскрытия резонансного преступления", - написал Сергей Томиленко.

Как отмечает секретарь НСЖУ, медиа-юрист Валерий Макеев, если в начале полиция еженедельно отчитывалась о ходе дела, то сейчас таких отчетов нет.

"Расследование ведется абсолютно непублично. Это может быть оправдано, если дело громкое и есть риск так сказать, напугать преступника. Но тогда, по крайней мере, должны быть какие-то промежуточные отчеты - что уже сделано. Здесь же мы не имеем никакой информации о сдвиге. Все руководители якобы взяли дело под личный контроль, но сейчас - полная тишина", - сообщил Валерий Макеев.

Напомним, Вадим Комаров полтора месяца находился в коме после жестокого избиения, которое произошло 4 мая 2019 года. Ночью 20 июня 2019 года он умер, не приходя в сознание. На следующий день журналиста похоронили.

По информации коллег Комарова, нападение было совершено из-за острых критических статей, которые он готовил. Среди тем публикаций Комарова - хищение бюджетных средств, незаконное строительство, коррупция в Черкасском горсовете.