По поводу строймаркета "Эпицентр" в воскресенье было много разноречивой информации. В частности, "Страна" написала, что там перестали продавать товары, кроме первой необходимости (только через сайт можно их теперь купить).

Некоторые читатели потом писали, что это не так и там можно по-прежнему все купить.

Сегодня журналисты "Страны" объехали несколько магазинов "Эпицентра" в Киеве и везде одна и та же картина - через кассу продаются только товары первой необходимости. А все остальное - через хитрую схему с интернет-магазином.

В "Эпицентре" на Петровке в Киеве консультант ее подробно нам: "Продают товар первой необходимости. Другие группы товаров вы можете заказать через интернет с доставкой на дом или выбрать нужный товар здесь в магазине, подойти к консультанту, он вместо вас оформит заказ через интернет, распечатает накладную и уже с накладной вы идете на 31-33 кассы и оплачиваете товар".

Нашему журналисту, к примеру, удалось купить через интернет пистолет для строительного клея. Но процедура заняла 15 минут - сайт очень долго грузился.

Консультант Эпицентра подтвердил "Стране", что алгоритм продажи товара изменился буквально сегодня и продлится до конца карантина.

Сотрудники магазина жалуются: "Сайт висит, оформление одного товара занимает от 10 до 15 минут". На вопрос корреспондента – во всех ли эпицентрах действуют новые правила, в информационном центре супермаркета, там сообщили, что во всех. "Возможно, с завтрашнего дня эпицентр на Петровке вообще закроют до конца карантина", – добавил консультант.

Эпицентр продолжает работать. Фото: "Страна"

В Эпицентре на улице Григоренко, 40 (Позняки) много людей. Парковка заставлена машинами, но охранник на входе предупреждает, что стройматериалы не продаются.

"С сегодняшнего утра не продаем, а на сколько - не знаю. Садовый инвентарь работает", - утверждает охранник Сергей.

Однако это не так. Посетительница "Эпицентра" рассказала "Стране", что не может купить землю для цветов, хотя на прошлой неделе все продавали.