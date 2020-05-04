Власти Италии с 4 мая разрешили возобновление работы ресторанов и баров в рамках ослабления карантинных мер. Однако все заведения должны будут продолжать работать в режиме "еда на вынос".

Об этом сообщает Ansa.

Так, страна находится на втором этапе ослабления карантина - разрешена работа строительных компаний и производств. Также возобновляют работу бары и рестораны, но лишь в режиме "еды на вынос".

Предполагается, что если не будет вспышки коронавируса, власти разрешат людям прогулки для посещения родственников. Это должно происходить при соблюдении дистанции и использовании масок.

Сохраняется требование о заполнении сертификатов с указанием цели поездки. Также запрещаются поездки в другие регионы страны.

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 4 мая, количество зараженных коронавирусом в мире увеличилось до 3 507 053 человек. Утром предыдущего дня инфицированных было 3 428 422. За сутки болезнь подхватили 78 631 человек.

Также "Страна" писала, что Германия также начала ослаблять карантинные меры на фоне падения угрозы коронавируса.