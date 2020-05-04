В Украине с 5 мая будет разрешено проводить плановые операции, а ослабления карантина из-за пандемии коронавируса будет происходить после анализа опыта других стран мира и учета количества заболеваний Covid-19 по каждому региону Украины отдельно.

Об этом Степанов заявил в ходе онлайн-брифинга в понедельник, 4 мая, видео обнародовано в Facebook.

Главное из брифинга министра здравоохранения:

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 418 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 26 у детей и 62 у медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 97 человек. Выздоровели за сутки 72 человека, умерли 15 человек.





По данным на 4 мая проведено 4763 тестирование методом ПЦР. За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области (69), Киевской области (69) и Львовской области (33).



С 5 мая в Украине будет разрешено проведение плановых операций и плановых госпитализаций, которые были запрещены во время карантина. Они будут осуществляться исключительно после проведения ПЦР-тестирования.





С 5 мая в Украине будет разрешено проведение плановых операций и плановых госпитализаций, которые были запрещены во время карантина. Они будут осуществляться исключительно после проведения ПЦР-тестирования. МОЗ будет закупать аппараты ИВЛ у украинского производителя. Они дешевле, чем аппараты ИВЛ европейских производителей, и соответствуют мировым стандартам.



Покупка средств индивидуальной защиты и костюмов биозащиты от украинского производителя возможна только после переоснащения отечественных предприятий, которые их производят. Это необходимо для подтверждения соответствия продукции мировым стандартам. Поэтому Минздрав проведет аудит украинских производителей для определения существующих на предприятиях проблем.





Покупка средств индивидуальной защиты и костюмов биозащиты от украинского производителя возможна только после переоснащения отечественных предприятий, которые их производят. Это необходимо для подтверждения соответствия продукции мировым стандартам. Поэтому Минздрав проведет аудит украинских производителей для определения существующих на предприятиях проблем. Информация, что ИФА-тесты (тестирование на определение антител в организме человека) распределены по регионам для проведения исследований, является не правдивой. МЗ еще разрабатывает стратегию использования этих тестов.



Ослабление карантина будет происходить после анализа опыта других стран мира и количества заболеваний Covid-19 по каждому региону Украины отдельно.



Сейчас с Национальной службой здоровья Украины заключили договора 58 специализированных психиатрических больниц, которые были на стадии закрытия после старта медреформы.

Напомним, раннее в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что стране удастся избежать пика коронавируса после выхода из карантина.

По данным на утро, 4 мая количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 12 331 человек. За сутки зафиксировали 418 новых случаев заболевания.