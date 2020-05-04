Завтра, 5 мая, Минздрав определится со стратегией проведения иммуноферментной диагностики (ИФА), которая позволит определить наличие у украинцев антител к Covid-19.

Об этом в ходе брифинга 4 мая сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

По его словам, ИФА-тесты сейчас используются, в том числе частными лабораториями. Их проводят для выявления антител, чтобы определить, переболел ли человек Covid-19.

"На сегодня мы выстраиваем стратегию использования ИФА-тестов. На завтра мы собираем наших специалистов - эпидемиологов, вирусологов - для того, чтобы четко определить, какую именно стратегию при использовании ИФА-тестов мы будем использовать в Украине, кого мы будем тестировать, с которой целью, что мы хотим от этого достичь", - сказал Максим Степанов.

Степанов об ИФА-тестах - с 07:30

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщал, что первые ИФА-тестирования проведут в Одесской и Сумской областях.