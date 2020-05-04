В России за прошедшие сутки, 3 мая, коронавирусом заразились 10 581 человек. В одной только Москве болезнь подтвердилась у 5 795 человек. Общее число зараженных в РФ выросло до 145 268 человек.

Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России.

Так, за сутки болезнь подтвердилась у 10 581 человека. Умерли от коронавируса за сутки 76 человек, а общее число жертв возросло до 1 356 россиян. Число граждан, которые выздоровели, возросло до 18 095 человек.

Лидером по количеству зараженных остается Москва (5 795 человек). На втором месте - Московская область (803). На третьем месте - Санкт-Петербург (317).

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 4 мая, количество зараженных коронавирусом в мире увеличилось до 3 507 053 человек. Скончались от болезни 247 475 человек (+3 667). Выздоровели от болезни 1 125 308 (+32 119).

Также "Страна" писала, что в Украине за сутки количество зараженных коронавирусом увеличилось до 12 331 человек.