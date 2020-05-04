За прошедшие сутки, 3 мая, на территории аннексированного Крыма количество госпитализированных с подозрением на коронавирус увеличилось в три раза.

Об этом сообщает пресс-служба Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи полуострова, передает "Крым.Реалии".

В частности, 3 мая были госпитализированы девять человек. У них подозревают коронавирус. А днем до этого госпитализированными были трое крымчан.

Также уточняется, что за вчерашний день в Крыму были госпитализированы 33 человека с ОРВИ. Еще девять человек были привезены в больницу с пневмонией.

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 4 мая, в Украине зафиксировано уже 12 331 случай заражения коронавирусом Covid-19. Вчера, 3 мая, этот показатель составлял 11 913 случаев. Новых эпизодов за сутки - 418.