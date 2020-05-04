Спикером сената Казахстана вместо дочери Назарбаева стал бывший замглавы Администрации президента
На должность спикера сената Казахстана был избран бывший первый замглавы Администрации президента страны Маулен Ашимбаев. Он сменил на посту дочь экс-президента страны Даригу Назарбаеву.
Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь президента республики Берик Курмангали.
"Маулен Ашимбаев избран председателем сената Республики Казахстан", - написал Курмангали.
Отметим, Ашимбаев с января 2011 года по февраль 2018 года был депутатом мажилиса страны, с февраля 2018 года по июнь 2019 года занимал пост первого заместителя партии Nur Otan, с июля 2019 года - помощника президента. С декабря 2019-го был первым заместителем главы офиса президента, а позже он был назначен главой государства на пост сенатора.
Должность спикера сената, согласно конституции Казахстана, является второй после поста президента. В случае досрочного освобождения или отрешения от должности президента, а также его смерти полномочия президента на оставшийся срок переходят к председателю сената.
Напомним, ранее внук экс-главы Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева Айсултан объявил, что обладает информацией о коррупции во взаимоотношениях правительств своей страны и РФ.