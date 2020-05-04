На должность спикера сената Казахстана был избран бывший первый замглавы Администрации президента страны Маулен Ашимбаев. Он сменил на посту дочь экс-президента страны Даригу Назарбаеву.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь президента республики Берик Курмангали.

"Маулен Ашимбаев избран председателем сената Республики Казахстан", - написал Курмангали.

Отметим, Ашимбаев с января 2011 года по февраль 2018 года был депутатом мажилиса страны, с февраля 2018 года по июнь 2019 года занимал пост первого заместителя партии Nur Otan, с июля 2019 года - помощника президента. С декабря 2019-го был первым заместителем главы офиса президента, а позже он был назначен главой государства на пост сенатора.

Должность спикера сената, согласно конституции Казахстана, является второй после поста президента. В случае досрочного освобождения или отрешения от должности президента, а также его смерти полномочия президента на оставшийся срок переходят к председателю сената.

Напомним, ранее внук экс-главы Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева Айсултан объявил, что обладает информацией о коррупции во взаимоотношениях правительств своей страны и РФ.