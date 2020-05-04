Выступления онлайн стали популярными во время пандемии коронавируса. В Германии, где власти решили перейти ко второму этапу ослабления карантина, известный диджей устроил дискотеку на пустом стадионе дортмундской Боруссии, чтобы поддержать людей по всему миру.

Соответствующее видео диджей Пол ван Дайк опубликовал на Youtube-канале.

Популярный немецкий диджей, музыкант, композитор и музыкальный продюсер, один из ведущих мировых трансовых ди-джеев Пол ван Дайк организовал выступление на пустом стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде. Музыкант порядка трех часов играл свою музыку на домашней арене дортмундской Боруссии. При этом ван Дайк надел футболку клуба, передав таким образом "привет" болельщикам "шмелей".

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