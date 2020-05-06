В этом году День победы будет проходить в условиях карантина, когда запрещены все массовые мероприятия.

Мэры разных городов уже сообщили, что ожидается 9 мая.

В Киеве посоветовали написать пост в соцсети и предупредили, что на улицах будет дежурить полиция. В Запорожье можно возложить цветы, но группами не более 10 человек и в масках. В Днепре пообещали упомянуть имена воевавших дедов-прадедов во время лазерного шоу на стене горсовета. В Николаеве просят не поздравлять ветеранов лично.

А в Харькове призвали присоединиться к общегородской минуте молчания и поучаствовать в акции "Бессмертный полк" на своих балконах.

Собрали информацию, как пройдет 9 мая в разных городах Украины.

Киев: поздравления в соцсетях и полиция на улицах

В Киеве никаких массовых мероприятий 8 и 9 мая быть не должно, а киевляне должны оставаться дома. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

"В этом году исполняется 75 лет с Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. В связи с ограничениями массовые мероприятия проводиться не будут", - сказал Кличко во время ежедневного брифинга.

Вместо возложения цветов он предложил позвонить ветеранам по телефону и поделиться историями о своих близких в соцсетях.

"Я понимаю, что многие люди в этот день поздравляли ветеранов, несли цветы к памятникам, ходили на кладбища к могилам родных, посещали музеи, но в этом году формат, к сожалению, будет другим", - сказал Кличко.

Также он предупредил, что в праздничные дни в столице усиленную службу будет нести полиция и "Муниципальная варта": "Хочу предупредить тех людей, которые планируют во время этих праздников политические акции и провокации. Не стоит эти дни использовать для дестабилизации ситуации и собственного пиара. В столице будут нести усиленную службу полиция и муниципальная стража. Для обеспечения правопорядка", - отметил мэр Киева.

Отметим, что в "Муниципальную варту", как уже писала "Страна", входят ультраправые. При том, что националисты и в прошлые годы пытались атаковать марши "Бессмертного полка" в Киеве.

Днепр: День победы онлайн

Практически такие же рекомендации жителям дал мэр Днепра Борис Филатов. Он сообщил, что в этом году День победы в городе отметят онлайн в связи с карантином. Об этом он написал в в Facebook.

Филатов призвал делиться в соцсетях историями своих родственников во время Второй мировой. Он пообещал, что их имена напишут лазерной проекцией на здании горсовета. Для этого пост нужно сопроводить хэштегом #Герої_Дніпра.

"Даже оставаясь дома, мы вместе почтим память павших бойцов за свободу и скажем спасибо всем нашим героям - тогдашним и нынешним. Этой заметкой я анонсирую ряд мероприятий по празднованию Великой Победы в Днепре. Мы должны знать и беречь историю своих героев. Рассказывайте о них и вы. О родственниках или просто знакомых", - написал Филатов.

Полное расписание мероприятий и онлайн-трансляций на 8 и 9 мая будет опубликовано на сайте мэрии Днепра.

Харьков: "Бессмертный полк" на балконах

В Харькове готовились к массовому шествию "Полка Бессмертной Победы", который должен был пройти по Сумской до Мемориала. Там планировали почтить память и тех, кто не вернулся с войны, и тех, кто принес с ее фронтов Победу. Вечером 9 мая на площади Свободы должен был пройти праздничный концерт.

Об этом сообщал мэр Харькова Геннадий Кернес.

Но карантин внес свои коррективы. В итоге массовое шествие отменили, но от идеи "Бессмертного полка" не отказались.

Кернес призвал харьковчан 9 мая в 12:00 выйти на балконы с фотографиями дедов и прадедов и провести общегородскую минуту молчания "в память и благодарность их подвигу".

Позже мэр Харькова уточнил, что часть подготовки к акции "Бессмертный полк" город готов взять на себя и помочь всем желающим. Он пообещал, что по звонку приедут волонтеры, чтобы взять фото для печати, а через несколько дней вернут оригинал и вручат фотографию в рамке для минуты молчания. Для этого на своей странице в Fасebook он указал номера телефонов своих помощников.

Также Кернес сообщил, что на Мемориал в этом году можно будет прийти только в частном порядке. И что он уже посетил некоторых ветеранов накануне праздника.

Запорожье: возложение цветов группами до 10 человек

В Запорожье и области 9-11 мая общественный транспорт будет работать только в часы-пик - утром и вечером. А возлагать цветы к памятникам разрешат небольшими группами не более 10 человек с соблюдением масочного режима и дистанции.

Предполагается, что представители местной власти возложат цветы к главным мемориалам. Обсуждается возможность зажжения Вечного огня на Алее Боевой Славы в Запорожье.

Представители некоторых общественных организаций на 9 мая анонсировали автопробег "Полк победы" и возложение цветов к памятникам и мемориалам.

Также в Запорожье в День победы пройдет телемарафон на телеканале "Z".

Николаев: День победы у телевизора и отказ от посещений ветеранов

В Николаеве в День победы из праздничного обещают только телемарафон. Об этом заявил мэр города Александр Сенкевич.

"8 мая у нас день траура, а 9 мая День Великой Победы. Несмотря на то, что у нас довольно круглая дата – 75 лет со Дня Победы, этот день будет проходить с ограниченными мероприятиями и в ограниченном количестве людей. Мне сложно сказать, как мы будем праздновать. Одно могу сказать, это будет телемарафон" - рассказа он во время видеообращения.

Сенкевич добавил, что не будет лично поздравлять ветеранов, чтобы не подвергать их опасности. Также он призвал всех политиков и активистов отказаться от личного посещения пожилых людей.

"Если у вас есть желание поздравить наших ветеранов. Пожалуйста, сделайте им подарки и передайте их через департамент соцзащиты. Можете вложить туда какую-то красивую открытку, письмо со своей фотографией, что это такой-то депутат. Но не ходите, пожалуйста, по домам и не подвергайте их опасности. У нас их и так мало осталось" - заявил градоначальник.

Напомним, что в Беларуси решили не отказываться от парада в День победы.

Об этом же сообщили и в Кишиневе.

День Победы онлайн

Тем, кто не планирует никуда ходить в этот день, можно поучаствовать в празднике онлайн.

Так, телеканал "Интер" проводит онлайн-марш "Наш полк", для участия в котором зарегистрировались уже более 300 тысяч украинцев. В ней участники будут идти символическим маршем до конца дня 9 мая.

"Присоединиться к маршу памяти онлайн могут все желающие – достаточно нажать кнопку "Я иду!" на сайте polk.inter.ua или позвонить по телефону 0800501093 (звонки по всей территории Украины бесплатные). Также на сайте можно добавить историю своего родственника-фронтовика. Вместе мы сохраним память о войне и Победе!", - говорится в сообщении.

Также на телеканале 112 покажут большой марафон ко Дню победы.

На нем прозвучат песни военных лет из классических фильмов - в исполнении современных украинских звезд - Олега Винника, Павла Зиброва, Виталия Билоножко, Надежды Шестак, Наталии Бучинской, Виктора Павлика, Наталии Валевской, Иво Бобула, Николая Грицкана, Степана Гиги.

Гости телеканала обсудят фильмы военного времени - как ретро, так и современные: например, "Охоту на Вервольфа", "Ангелов войны" и "Третьего не дано" (все три - производства Украины).

Также телеканал покажет включения из разных городов Украины, где будут отмечать 9 мая.