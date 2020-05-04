Власти Германии решили перейти ко второму этапу ослабления карантина на котором разрешается работа парикмахерских, школ и религиозных объектов.

Об этом сообщает DW.

Так, ослаблять карантин начали еще в середине марта. Сейчас же разрешили работу музеев, выставок, зоопарков и ботанических садов. Жителям земли Саксония-Анхальт теперь можно собираться в группы до пяти человек, но при этом нужно будет соблюдать безопасную дистанцию. В остальных 15 землях пока сохраняется запрет на встречи более двух человек.

Вместе с тем, власти разрешили работу магазинов и торговых центров вне зависимости от размера торговой площади.

Уже 6 мая власти могут принять решение о возобновлении работы детских садов и спортивных клубов, но при соблюдении мэр безопасности.

Следующий этап ослабления карантина предусматривает возобновление работы ресторанов, кафе и гостиниц.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель утверждает, что на разработку вакцины от коронавируса, которая затягивается из-за мутации Covid-19, нужно примерно 8 миллиардов евро. Для того, чтобы побороть пандемию, нужно объединить усилия всего мира.

Ранее "Страна" писала, что Германия продлит ограничения на поездки за границу до середины июня.