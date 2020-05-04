Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что решение мэров в части отмены карантина является политическим, принимая их, мэры нарушают закон, потому что органы местного самоуправления не имеют таких полномочий.

Об этом Степанов заявил в ходе онлайн-брифинга в понедельник, 4 мая, видео обнародовано в Facebook.

"Это решение не основывается на том или ином видении чиновников. Для того, чтобы выходить с такими инициативами Минздрав собирает соответствующих специалистов, эпидемиологов, вирусологов, мы смотрим на международную практику и потом уже на основе советов наших специалистов делаем те или иные предложения", - сказал Степанов.

Глава Минздрава сообщил, что ему неизвестно, какую аргументацию используют те или иные мэры городов, принимая подобные решения.

"По крайней мере, к нам за консультациями или к специалистам на местах они не обращались, поэтому это чисто политическое решение. Если мы говорим о юридической части решения, то согласно закону об инфекционных болезнях, определено, что введение карантина на территории страны это прерогатива исключительно Кабинета министров", - сказал глава Минздрава.

По его словам, при решении вопроса о выходе из карантина во внимание также принимается количество заболевших, ход болезни, все зависит от региона, тестирований и других факторов. По данным министра, с юридической точки зрения, решение мэров - это нарушение закона.

Степанов об отмене карантина местной властью - с 08:58

Напомним, сегодня, 4 мая, по делу о смягчении карантина в Черкассах полиция допросит мэра Бондаренко. Ранее в этом городе мэрия фактически отменила карантин, смягчив многие ограничительные меры.

Также мы писали, что мэр Ивано-Франковска поддержал мэра Черкасс в деле о смягчении карантина.