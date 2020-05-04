В понедельник утром, 4 мая, в Карпатах на горе Поп Иван выпал снег, а температура опустилась до "минусовой" отметки.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"По состоянию на 08:30 04.05.2020 на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 40 м. Ветер западный 17 м/с. Температура воздуха -2° С. Падает мелкий снег. Метель", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 апреля в сети появилось видео сильной бури на Закарпатье, которая обесточила 11 населенных пунктов. Пользователи сети публикуют ролики, как ветер срывал крыши домов, а в горах выпал снег.

Также "Страна" писала, что 74-м февраля называют вторник, 14 апреля, жители Закарпатья, публикуя фото и видео явно не весенней погоды. На них запечатлен снегопад и укрытые довольно толстым слоем снега дома, деревья и земля.