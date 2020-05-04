В Украине второй день подряд снижается суточный прирост инфицированных коронавирусом. Так, за минувшие сутки в стране выявили 418 случаев Covid-19.

Об этом свидетельствует официальная статистика Минздрава.

Так, 1 мая сообщалось о 455 случаях коронавируса, которые выявили за сутки. На следующий день, 2 мая, новых случаев Covid-19 было уже 550. В воскресенье, 3 мая, сообщалось о 502 зараженных за сутки. 4 мая суточный прирост составил 418 случаев Covid-19.

Таким образом, количество зараженных коронавирусом в Украине снижается второй день подряд.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина завершает подготовку медицинской системы к прохождению пика заболеваемости коронавирусной инфекцией, который придется на 3-8 мая.

Также "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире в связи с пандемией коронавируса 4 мая.