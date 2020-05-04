Юлия Тимошенко 3 мая подала декларацию об изменении материального положения на сумму почти 150 миллионов гривен.

Соответствующий документ опубликован в реестре НАПК.

Тимошенко задекларировала, что 24 апреля 2020 года она получила эквивалент 148 345 441 гривен от компании Reid, Collins, Tsai LLP. Видом дохода указана - "компенсация ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученная в США на стадии досудебного урегулирования".

О чем конкретно идет речь и что за компания Reid, Collins, Tsai LLP - непонятно.

Известно лишь, что доход от этой же компании Reid, Collins, Tsai LLP в прошлом году декларировал соратник Тимошенко и ее адвокат Сергей Власенко. 18 июля 2019 года он указал получение дохода в размере почти 57 миллионов, а 19 июля получение доходов в размере более 57 миллионов и почти 19 миллионов. В каждом случае Власенко видом дохода указал "иностранный доход".

Напомним, Тимошенко и Королевская стали двумя самыми популярными женщинами-политиками в Украине.