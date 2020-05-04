Правительство Болгарии решило ослабить карантин, начиная с сегодняшнего дня, 4 мая. Разрешается работа ресторанов и кафе с открытыми внешними площадками и террасами.

Об этом сообщает BTV novinite.

Так же возобновляется работа общественных бассейнов для проведения индивидуальных тренировок, хотя проведение соревнований там по прежнему запрещено.

Возвращаются к работе автошколы, но с дистанционным изучением теоретического материала.

"Ожидается отмена КПП на выездах из крупнейших городов и восстановление свободного междугородного движения, в то же время запреты могут быть восстановлены в случае фиксации вспышки заболеваемости в отдельных населенных пунктах", - говорится в сообщении.

Кроме того, правительство работает над решением об отмене чрезвычайного положения, которое было введено 20 апреля.

До этого мы писали, что в Болгарии, где туристический сезон может начаться уже в июле, правительство разрешило людям находиться в общественных местах без масок несмотря на пандемию коронавируса.

Напомним, что о первом летальном случае от Covid-19 в стране стало известно 11 марта.