В понедельник, 4 мая, состоится допрос мэра Черкасс Анатолия Бондаренко. Повестку ему прислали после того, как местный горсовет смягчил карантин в городе, разрешив работать непродовольственным магазинам и летним террасам кафе.

Документ городской голова обнародовал в Facebook.

На допрос Бондаренко вызвали в качестве свидетеля. Начало следственных действий запланировано на 12:00.

Напомним, 30 апреля исполком горсовета Черкасс принял решение фактически отменить карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса, значительно смягчив ограничительные меры.

Такое решение осудили в Минздраве, а в полиции открыли уголовное дело по статье 325 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений".

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил мэру города проблемами из-за отмены карантина и передал ему пламенный привет от себя, СБУ и МВД.

В интервью "Стране" мэр Черкасс Анатолий Бондаренко подробно рассказал, как внезапно стал лицом карантинного бунта.

Также мы сообщали, что Черкасская ОГА рекомендовала горсовету отменить решение о смягчении карантина.