В субботу вечером, 3 мая, на автомобильной дороге "Днепр - Николаев" произошла авария с участием легкового авто и грузовиком.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

"3 мая в 23:18 в Службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Софийском районе на автодороге Н-11 Днепр - Николаев у села Каменка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате аварии легкового авто "Mazda 3" и грузовика MAN погибли два человека. Еще двое получили травмы. Их пришлось госпитализировать.

Под Днепром произошла авария, погибли люди. Фото: dp.dsns.gov.ua

"Двух пострадавших из легкового автомобиля (женщину 2001 года рождения и мужчины 1996 года рождения) до прибытия пожарно-спасательного подразделения госпитализировали с различными травмами работниками скорой медицинской помощи в КП Криворожская городская клиническая больница № 2", - подчеркивается в сообщении.

По данному факту уже начали проводить расследование.

Авария в Днепропетровской области. Видео: YouTube/ГСЧС Украины в Днепропетровской области

Напомним, супружеская пара погибла в ДТП, которое произошло в четверг, 30 апреля, около 16:00 под Днепром. На железнодорожном переезде "29-й километр" (недалеко от Елизаветовки) легковушка Hyundai попала под товарный поезд.

Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео момента ДТП, где автомобиль сбил на переходе пешехода, который шел на красный.