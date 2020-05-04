В понедельник, 4 мая, цены на нефть опустились на фоне информации о возможных планах США повысить пошлины на китайские товары, чтобы наказать КНР за несвоевременное информирование мира о появлении коронавируса Covid-19.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:50 составляла $25,97 за баррель, что на $0,47 (1,78%) ниже цены на закрытии предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу, 1 мая, июльские фьючерсы подешевели на $0,04 (0,15%), до $26,44 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизился в цене на $1,4 (7,08%) - до $18,38 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $19,78 за баррель, поднявшись на $0,94 (5%).

Отмечается, что 3 мая президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox News что Китай, по его мнению, "совершил ошибку", пытаясь скрыть распространение коронавируса. Он отметил, что введение пошлин является "важным инструментом" в переговорах с КНР.

Напомним, что госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что коронавирус распространился по миру из лаборатории Уханя.

Также мы писали, что в пятницу, 1 мая, вступило в силу соглашение ОПЕК+ по ограничению добычи нефти. В течение мая и июня страны-подписанты должны уменьшить добычу сырья почти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня 11 млн б/с.