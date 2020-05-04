Украина сегодня начала официально выходить из карантина. С одной стороны - под давлением протестов малого бизнеса. С другой - под влиянием Европы, которая уже массово снимает ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.

Во-первых, отменяют карантин там, где пройден пик заболевания.

Так, Австрия открыла торговые центры, в Исландии сегодня вернутся к работе парикмахерские, музеи и университеты. Впрочем, несмотря на снятие ограничений, большинство карантинных мер, в частности ношение масок и дистанция, останутся неизменными.

При этом есть и другие примеры - когда карантин снимают на фоне достаточно высокой заболеваемости. Или оставляют на фоне весьма низкой (как например в Прибалтике). В первом случае все зависит от способности экономики сохранять ограничения, а во втором - в ситуации с медициной, которую не хотят подвергать сверхнагрузкам.

"Страна" разобралась, как отменяют карантин в Европе.

Австрия

Австрию можно назвать лидером по смягчению карантина в ЕС. Мы уже рассказывали о том, почему Австрия первой в Европе начала снимать ограничения.

14 апреля ее власти разрешили работать хозяйственным магазинам и небольшим торговым точкам, что позволило возобновить работу почти 80% объектов малого бизнеса. Правительство согласилось открыть парки для пробежек и катания на велосипедах. Однако ношение масок в общественных местах внедрили как обязательное.

С начала мая снимаются ограничения на перемещение внутри страны, возобновят работу различные объекты сферы услуг, включая салоны красоты и другие учреждениями торговли (кроме объектов досуга и туризма).

С 1 мая в стране открылись большие магазины, торговые центры и парикмахерские.

В середине мая правительство откроет отели и рестораны, разрешит плановые операции, полноценно заработают школы и детские сады. Появится возможность провести первые футбольные матчи без зрителей, если позволит динамика снижения заболеваемости.

Сейчас в стране уже работают торговые центры. Правда, запускают туда порционно, поэтому на входе скопились очереди.

В парках Вены - аншлаг.

Народ сидит в кафе (общепит пока работает только на вынос). Многие без масок.

Канцлер Себастьян Курц заверил, что приложит усилия, чтобы страна как можно скорее вернулась к нормальной жизни.

В Австрии 39 новых случаев за сутки.

Бельгия

В Бельгии с 4 мая откроют некоторые общественные учреждения и промышленные предприятия, с 11 мая начнут работу магазины и ТРЦ, с 18 мая планируется открыть школы для тех классов, которым предстоит сдавать экзамены. При этом в классе позволят находиться одновременно до 10 детей.

Всех учащихся старше 12 лет обяжут носить маски. Кроме того, вернутся к работе парикмахерские, салоны красоты и музеи. Смягчат ограничения на количество участников свадебных и похоронных церемоний, людям разрешат ходить друг к другу в гости.

С 8 июня должны открыться рестораны, отели и турфирмы, но какое-то время гражданам придется носить маски в общественном транспорте и других публичных сферах.

В Бельгии число заболевших неуклонно снижается - сейчас там фиксируют менее 400 новых случаев в день. Хотя еще неделю назад было более тысячи.

Болгария

Карантин снимут в период с 4 по 6 мая. Начнут с восстановления работы ресторанов и кафе с открытыми внешними площадками и террасами. Откроют общественные бассейны для проведения индивидуальных тренировок (запрет о проведении соревнований остается в силе).

Откроют автошколы - с дистанционным преподаванием теоретической базы и усиленными санитарными требованиями для индивидуальных занятий по управлению авто.

Ожидается отмена КПП на выездах из крупнейших городов и восстановление свободного междугородного движения. Большинство противоэпидемиологических мероприятий останутся обязательными для выполнения.

В Болгарии сейчас менее 30 новых случаев в день.

Британия

Правительство на этой неделе собирается представить стратегию выхода страны из глобального "локдауна".

Первыми могут возобновить работу промышленные предприятия, логистические компании и компании по поставкам продовольствия, однако дату открытия этих предприятий назовут после того, как смертность людей с коронавирусом достигнет пика.

В целом, Британия пристально изучает опыт Чехии по выходу из карантина. Но пока из него, как видим, не выходит. Ситуация в стране напряженная: она занимает второе место после США по смертности от коронавируса.

По состоянию на 3 мая в Британии 4,339 новых случаев заражения.

Венгрия

В Венгрии карантин начнут отменять с 4 мая во всех городах, кроме столицы - Будапешта. Разом будут отменены запреты на кафе, рестораны и пляжи. В стране возобновится работа всех магазинов без ограничений во времени, а также откроют летние террасы уличных кафе, спортивные площадки, музеи под открытым небом и зоопарки.

Школы останутся закрытыми до конца мая, а массовые мероприятия с участием более 500 человек будут разрешены не раньше середины августа. Ограничения на выход из дома продолжат действовать только для жителей столицы, поскольку большая часть случаев заболевания коронавирусом происходит именно в Будапеште.

В Венгрии фиксируют примерно полсотни новых случаев в день.

Греция

Власти Греции с 27 апреля уже открыди ЗАГСы и суды, обсуждаются планы по открытию ряда торговых точек с этой недели.

Около 10% магазинов с продовольственными и прочими товарами должны были возобновить работу к 4 мая. Остальные менее важные заведения откроют с 11 мая, а ТРЦ - к 1 июня.

В Греции сейчас менее десяти новых случаев за сутки.

Дания

Дания смягчила карантин с 15 апреля. Возобновили работу ясли, детские сады и школы для учеников младших классов (с первого по пятый). Для этих учреждений были разработаны новые правила безопасности, в том числе относительно соблюдения дистанции.

Кроме того, с 20 апреля в стране уже работают салоны красоты и парикмахерские.

Власти серьезно ограничили работу общественного транспорта, однако поезда дальнего следования с обязательным ранним бронированием не отменяли.

До 11 мая в стране будут закрыты спортивные и развлекательные центры, включая аквапарки, бассейны, парки развлечений, детские площадки. Пока не работают также кинотеатры, театры, фитнес-центры.

В Дании чуть больше ста случаев в день.

Ирландия

Ирландия продлила ограничение на выход из дома до 18 мая. По словам премьер-министра страны Лео Варадкара, после 18 мая ограничительные меры начнут постепенно ослаблять - каждый раз с промежутками в три недели. Если все пойдет по плану, то последние запреты снимут 10 августа.

В Ирландии фиксируют более 300 ежедневных случаев коронавируса.

Испания

В Испании послабления карантина начались с 26 апреля. Семьям с детьми разрешили прогулки в течение часа, а также индивидуальные занятия спортом.

С 4 мая должны открыться небольшие непродовольственные магазины и парикмахерские. Бары и рестораны смогут открыться в режиме с собой.

Еще большие послабления будут сделаны для ряда Балеарских и Канарских остров, где с 4 мая откроется большинство магазинов, музеев и террас ресторанов. Передвижение по стране будет ограничено в пределах провинции. В общественном транспорте по-прежнему будет обязательным ношение защитных масок.

В Испании ежедневно заболевает полторы-две тысячи человек.

Италия

В Италии первыми вернулись к работе 27 апреля промышленные предприятия и строительные компании. С 4 мая разрешат свидания с родными, прогулки в парках, собрания небольшими группами и покупку еду на вынос. Страна очень осторожно отменяет карантинные меры.

"Если вы любите Италию, соблюдайте дистанцию, - обратился к жителям страны премьер-министр Италии Джузеппе Конте, анонсируя все эти меры. - Вы всегда должны соблюдать безопасное расстояние, составляющее не менее одного метра".

На первых этапах итальянцам разрешат поездки внутри отдельных регионов, поездки между провинциями в случае служебной необходимости, прогулки в парках, тренировки профессиональных спортсменов, обслуживание клиентов "на вынос" (полноценно рестораны и бары начнут работать с 1 июня). До 18 мая обещают открыть ТРЦ, религиозные учреждения, музеи и библиотеки.

С 18 мая в Италии откроют музеи и главные достопримечательности, а с 1 июня должны заработать парикмахерские. Школы откроют только в сентябре.

Бары и кафе все еще останутся закрытыми. Власти призывают пока не пользоваться городским транспортом и, по возможности, пересесть на велосипеды и мотороллеры или ходить пешком, а в общественных местах необходимо носить защитные маски.

"Главная проблема, судя по всему, даже не возобновление производственной деятельности, а организация работы общественного транспорта. Например, миланское метро обычно перевозит за сутки 1,4 млн пассажиров, а теперь, при выполнении всех новых норм безопасности, оно сможет перевозить максимум 350 тысяч. Аналогичная проблема с электричками. Я видел сегодня фоторепортаж с центрального железнодорожного вокзала в Милане: он весь перегорожен, всюду установлены новые турникеты, сдерживающие и рассеивающие толпу, разделяющие встречные потоки, на полу наклеены стрелки, указывающие единственно возможное направление движения, рядами установлены дополнительные кассовые аппараты, чтобы избежать очередей в билетные кассы, на каждом шагу диспенсеры с дезинфицирующими средствами… Посмотрим, как это все будет работать", - рассказал живущий в Италии журналист Андрей Малгин.

Италия – унитарное государство, говорит он, и местные власти весьма ограничены в принятии самостоятельных решений.

“Итальянская конституция прямо запрещает регионам отменять или ослаблять запреты, принятые центральной властью. Но они имеют право вводить свои собственные запреты. И тут в преддверии "второй фазы" каждый изощряется как может. Например, центральное правительство разрешает завтра открыть для посещений кладбища, и власти Кампании тут же издают запрет приносить на кладбище искусственные цветы, а только живые. Газеты теряются в догадках: это потому что искусственные цветы более опасны с точки зрения распространения вируса или это для поддержки местных производителей цветов? В Марке обязывают владельцев пляжей разместить зонтики на расстоянии друг от друга с точностью до сантиметра: между рядами должно быть 500 см, а между зонтиками в ряду – 450 см. И вот первый рабочий день завтра у работников пляжей начнется с того, что они будут ползать по песку, вымеряя эти расстояния. Пляжи там откроются 29 мая, так что время есть", - говорит Малгин.

В Италии порядка полутора тысяч заболевших в день.

Латвия

Латвия продлила чрезвычайное положение из-за коронавируса до 12 мая, однако правильство может пересмотреть действующие ограничения 7 мая.

Кабмин Латвии решил, что расслабляться еще рано, потому что пандемия Covid-19 продолжается.

"Это значит, что мы не усиливаем уже существующие ограничения, но и не ослабляем их", - отметил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Хотя в Латвии - всего 17 новых случаев заболевания Covid-19 за сутки.

Литва

Всеобщий карантин в Литве продлен до 11 мая. С 27 апреля в Литве начали действовать смягченные условия карантина: разрешили проводить экзамены на вождение автомобиля и управление самолетами, заниматься спортом на открытом воздухе, посещать зоопарки и ботанические сады на открытом воздухе.

С 28 апреля разрешили работать уличным кафе (за столиком должно сидеть не более 2 человек), салонам красоты, учреждениям культуры и отдыха, можно заниматься спортом на улице, храмы открыли двери верующим, ограничив количество людей на службе.

Учреждения культуры, отдыха, развлечений и спорта также можно будет посещать группами не более двух человек. Все учреждения соблюдают требование 10 квадратных метров на одного человека.

В Литве ежедневно заболевает 9 человек.

Люксембург

Люксембург с 20 апреля начал отменять ограничения: первый этап предусматривает возобновление работы строительных площадок, городских центров утилизации, магазинов по обустройству домов и садовых центров.

В стране 12 новых случаев инфицирования и 4 смерти в день.

Мальта

На Мальте до 31 мая продлили запрет на выполнение коммерческих рейсов, а до 30 июня для всех прибывающих на Мальту обязателен 14-дневный карантин.

На Мальте суточное число заболевших коронавирусом снизилось с полусотни в апреле до 9 случаев в мае.

Нидерланды

В Нидерландах возобновили авиасообщение с Испанией, Италией и Австрией, а с 3 мая власти пошли на послабление некоторых карантинных ограничений и позволили открыться магазинам одежды, обуви и аксессуаров, а так же торговым центрам. Из-за этого люди бросились по магазинам.

В Нидерландах за сутки 335 новых случаев заболевания и 69 смертей.

Польша

Польские торговые центры открываются уже сегодня, 4 мая. Также возобновят работу гостиницы, музеи, культурные центры и библиотеки. С 6 мая откроют ясли и детские сады, однако ответственность за это останется на местной власти.

В Польше фиксируют около 244 новых случаев в сутки и 5 новых смертей.

Португалия

Сегодня Португалия решила открыть книжные магазины и автосалоны до 20 кв метров площадью, откроют общественные учреждения, салоны красоты, парикмахерские и спортзалы. Школы, музеи и рестораны откроют не ранее 18 мая, а кино и театры к 1 июня.

На текущей неделе в стране планируют открыть суды и небольшие магазины, а также ослабить действующий сейчас запрет находиться на улице не более 90 минут в день.

Граждане обязаны носить защитные маски в общественных местах. К нормальному режиму, по словам премьер-министра Антониу Кошта вернутся тогда, когда получат вакцину, то есть через год или полтора.

В Португалии ежедневно около 90 новых случая заболевания.

Румыния

Румыния планирует постепенно отменять карантин с 15 мая - только при уменьшении числа инфицированных и погибших от Covid-19.

"Не будет резкого ослабления, так как специалисты говорят нам, что вирус не исчезнет, ​​поэтому нам придется продолжать жизнь с определенными ограничениями. Однако эти вопросы будут решаться на основе научных и медицинских доказательств политиками, правительством", - сказал президент.

В Румынии число новых больных не уменьшается - ежедневно регистрируют 300-400 новых случаев.

Словакия

Словакия начала ослаблять карантин с 22 апреля согласно правительственному плану из 4 этапов.

На начальном этапе разрешили открывать магазины площадью до 300 кв.м., рестораны и пабы, рынки под открытым небом, автомобильные рынки и места для тренировок спортсменов. Хостелы также разрешили открыть, но только для длительного проживания, а не для отдыха и без ресторанов.

В мае начали работать такси, крупные магазины и библиотеки и общественные и культурные мероприятия. 6 мая позволит церквям возобновить службы с верующими, при условии соблюдения мер безопасности.

В силе остаются все меры гигиены: ношение масок, дистанцирование и дезинфекция рук. В Словакии фиксируют примерно по 5 новых случаев заболевания в сутки.

Словения

Словения начала выходить из карантина 20 апреля, когда возобновили работу магазины строительных материалов, специализированные магазины по продаже автомобилей и велосипедов, химчистки и некоторые ремонтные мастерские.

Стали доступны услуги на открытом воздухе: садоводство, фасадные работы, покупка продуктов на рынках. Разрешили спортивные занятия на открытом воздухе с соблюдением принципа дистанцирования.

Разрешили некоторые виды общественного транспорта, организованные предприятиями для работников с поименным списком пассажиров. При этом пассажирам можно использовать только треть мест, а водителю нужно носить защитную маску и проводить очистку транспорта после каждой поездки.

С 20 апреля также разрешено посещение теннисных кортов и полей для гольфа.

С 4 мая откроются парикмахерские и салоны красоты, магазины площадью до 400 квадратных метров, за исключением магазинов в торговых центрах, а также террасы и кафе, музеи и парикмахерские, салоны ухода за животными. Маски в общественном транспорте и в магазинах - все еще обязательное условие для выхода на улицу.

В Словении новые случаи заболевания сведены до минимума - с начала мая в сутки выявляли не более 5 случаев ежедневно.

Финляндия

Финляндия с 15 апреля сняла ограничения въезда-выезда с региона Уусимаа - единственного региона, где такие ограничения были введены в связи с эпидемией коронавируса. А с 14 мая правительство Финляндии решило восстановить школьное и дошкольное обучение.

После возобновления уроков в школах нужно будет соблюдать все необходимые правила гигиены и поддерживать дистанцию ​​между учениками. Однако праздник "последнего звонка" отменяется, чтобы избежать больших скоплений людей. Остальные карантинные меры в Финляндии продолжают действовать.

В Финляндии фиксируют около 70 новых случаев коронавируса в день.

Франция

Франция продлила чрезвычайное положение из-за коронавируса до 24 июля. Но 11 мая дети во Франции начнут возвращаться в школу, только группы учащихся будут намного меньше, чтобы снизить риск заражения.

Также с 11 мая французов обяжут носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественном транспорте.

Во Франции уровень заболевания за неделю упал с тысячи до 297 новых случаев в день. При этом смертность от коронавируса остается в пределах 140 новых случаев в день.

Хорватия

Часть магазинов с 4 мая откроет и Хорватия. Также в стране разрешат вести работу музеям, библиотекам и парикмахерским. Кафе откроются не ранее 11 мая и какое-то время придется потерпеть запрет на массовые собрания более 10 человек.

В Хорватии за последние сутки - 8 новых случаев коронавируса.

Чехия

23 апреля Чехия полностью отменила общенациональный карантин, хотя уже с 9 апреля в стране разрешили велосипедные прогулки, пробежки, открыли теннисные корты и поля для гольфа для 2 человек, начали работать ремонтные мастерские и магазины бытовой техники.

20 апреля открыли парикмахерские для животных, а с 11 мая возобновят работу массажные салоны и салоны красоты, розничные магазины при ТРЦ, летние площадки ресторанов, пабов и кафе; музеи, галереи и художественные залы.

С 25 мая вновь заработают: отели, служебные такси, театры, тату-салоны, обслуживание внутри ресторанов, баров и кафе.

Кроме того, правительство Чехии планирует в ближайшем будущем открыть границы для выезда. Пока она открыла их на въезд. Однако возвращающиеся путешественники должны будут провести 14 дней в режиме карантина.

В Чехии выявляют 26 новых случаев коронавируса в день.

Швеция

Швеция переживает пандемию без карантина. В стране открыты салоны красоты, бары и рестораны, детские садики. Стратегия борьбы шведов с коронавирусом лежит в плоскости "индивидуальной ответственности", а вместо запретов в стране действуют рекомендации - об ограничениях на путешествия, частом мытье рук и социальной дистанции.

Перечень обязательных ограничений небольшой: студентов и учащихся старших классов перевели на дистанционное обучение, запретили собрание более 50 человек.

В Швеции 235 новых случаев и 10 новых смертей от коронавируса в день.

Эстония

Со 2 мая в Эстонии открыли музеи под открытым небом и позволили спортивные занятия в малых группах на свежем воздухе. Граждан обяжут соблюдать дистанцию ​​и дезинфицировать инвентарь после каждого использования.

Театры и кино, по словам премьера страны Юри Ратаса, вряд ли смогут возобновить работу раньше сентября. Большие массовые мероприятия будут запрещены до конца лета.

В Эстонии ежедневно регистрируют 3 новых заболевания коронавирусом.

Исландия

В Исландии 4 мая снимут большую часть ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса. Снова начнут работать парикмахерские, массажные центры, физиотерапевтические услуги, салоны красоты, музеи, однако общественные собрания будут ограничены до 50 человек. На всех публичных собраниях необходимо соблюдать дистанцию ​​в два метра.

Дошкольные учреждения и начальные школы будут работать в обычном режиме. В средних школах и университетах не будет допускаться размещение более 50 человек в одном помещении. Крупные магазины смогут принимать не более 100 покупателей одновременно.

Останутся закрыты плавательные бассейны и фитнес-центры, ночные клубы, пабы и тому подобные заведения.

В Исландии 1 новый случай Covid-19 в день.

Германия

Уже 20 апреля в Германии открылись большинство немецких магазинов площадью до 800 кв.м, библиотеки, книжные и велосипедные магазины независимо от площади, зоопарки. С 4 мая в стране открываются парикмахерские, религиозные учреждения и музеи.

Школы для выпускных классов власти федеральных земель открывают на свое усмотрение, а учащиеся младших и средних классов, как и детсадовцы, пока остаются дома. В стране остается запрет на то, чтобы выходить из дому более чем по 2 человека.

Спортплощадки, бары и рестораны, культурные заведение пока что останутся закрыты. Также до 31 августа остаются под запретом все массовые мероприятия. В стране действуют штрафы за нарушение масочного режима. Они могут достигать от 25 евро до 5 тысяч евро в Баварии.

В Германии ежедневно заболевает до тысячи человек.

Норвегия

В стране еще с 20 апреля открыты детские сады, поскольку власть была убеждена, что такие послабления целесообразны из-за того, что дети меньше пострадали от коронавируса. Однако запрет на крупные массовые мероприятия могут продлить до 1 сентября.

За сутки в Норвегии обнаруживают не больше 50 новых случаев коронавирусной инфекции у жителей. 3 мая выявили 38 новых случаев инфицирования Covid-19.