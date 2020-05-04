Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник решил поспорить с бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером, который утверждает, что санкции против России не работают.

Слова дипломата приводит "Укринформ".

"Чем громче господин Шредер и другие лоббисты милитаристской Москвы на каждом углу вопят о том, что введенные против России санкции являются якобы "бессмысленными", тем более очевидным становится для немецкой общественности тот неоспоримый факт, что санкции ЕС и США прекрасно действуют и чрезвычайно больно бьют в самое сердце и без того хилой российской экономики, а следовательно и политического руководства", - сказал он.

Кроме того, Мельник обвинил Шрёдера в том, что тот получает "незначительное" вознаграждение от российской стороны за продвижение идей и тем, которые выгодны Москве.

А в ответ на слова политика относительно аннексированного украинского Крыма, Мельник предложил Шрёдеру пари: "А что касается бесстыдного тезиса господина Шредера о том, что "ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым", то хотелось бы объявить этому 76 летнему экс-политику и топ-лоббисту Кремля своеобразное пари: еще при его жизни Крым непременно вернется в лоно матери-Украины. Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на Востоке и садится на Западе", - подчеркнул он.

До этого мы писали, что Андрей Мельник не принял приглашение официального Берлина принять участие в церемонии, посвященной окончанию Второй мировой войны в Европе. Свой отказ дипломат мотивировал тем, что в мероприятии будут участвовать представители России.