В воскресенье, 3 мая, в Николаеве за рулем авто умер известный украинский тренер по велоспорту Евгений Штермер. Ему было 76 лет, вероятно, у тренера случился сердечный приступ.

Об этом сообщает местное издание "Новости N".

Трагедия произошла на проспекте Героев Сталинграда. Евгений Штермер возвращался с тренировки в своем автомобиле Renault Logan. Мужчине стало плохо, он потерял сознание, но до этого успел нажать на педаль тормоза и остановить автомобиль прямо посреди дороги.

Прохожие вызвали "скорую", но врачам осталось лишь констатировать смерть тренера. Причиной смерти стал, скорее всего, сердечный приступ, поскольку при жизни Евгений Штермер страдал заболеваниями сердца.

Евгений Штермер был одним из наиболее известных в Украине тренеров по велоспорту. Он работал в Николаевской областной школе высшего спортивного мастерства. Среди воспитанников тренера около полутора десятка участников Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и других престижных соревнований. За достижения в воспитании спортивных кадров, ему были присвоены почетные звания "Заслуженный тренер Украины" и "Заслуженный работник физической культуры Украины". Также он был награжден орденом "За заслуги".

В Николаеве умер Евгений Штремер. Фото: Facebook/ Федерація велосипедного спорту України

Напомним, знаменитый тренер сборной Нидерландов по футболу попал в больницу из-за проблем с сердцем.