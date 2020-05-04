В Министерстве иностранных дел Украины утверждают, что анализы на коронавирус украинских туристов, которых в конце апреля обнаружили мертвыми в районе Кедонганан Бадунг на Бали, оказались отрицательными.

Об этом со ссылкой на директора Департамента консульской службы МИД Сергея Погорельцева сообщает УНИАН.

"По информации больницы, где находятся тела погибших, тест на наличие у них коронавирусной инфекции дал отрицательный результат", - сказал Погорельцев.

По его словам, правоохранительные органы Индонезии уже возбудили уголовное дело по факту смерти украинцев, проводится расследование. Чтобы установить причины смерти, полиция планирует в ближайшее время провести вскрытие тел. Посольство Украины в Индонезии предоставило индонезийским правоохранителям контактные данные дочери умерших граждан с целью получения от нее соответствующего согласия.

Напомним, на Бали из-за карантина застряли десятки украинских туристов. Они грозят объявить голодовку, если им не окажут помощь.