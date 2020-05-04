Данные на утро 4 мая. Количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 12 331 человека
По состоянию на утро понедельника, 4 мая, в Украине зафиксировано уже 12 331 случай заражения коронавирусом Covid-19. Вчера, 3 мая, этот показатель составлял 11 913 случаев. Новых эпизодов за сутки - 418.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины (ЦОЗ) в соцсети.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 4 мая в Украине 12 331 лабораторно подтвержденный случай Covid-19, из них 303 летальных, 1 619 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 418 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:
Винницкая область - 436 случаев;
Волынская область - 340 случаев;
Днепропетровская область - 460 случаев;
Донецкая область - 81 случай;
Житомирская область - 430 случаев;
Закарпатская область - 531 случай;
Запорожская область - 285 случаев;
Ивано-Франковская область - 984 случая;
Кировоградская область - 401 случай;
мг. Киев - 1535 случаев;
Киевская область - 853 случая;
Львовская область - 506 случаев;
Луганская область - 37 случаев;
Николаевская область - 161 случай;
Одесская область - 427 случаев;
Полтавская область - 227 случаев;
Ровенская область - 750 случаев;
Сумская область - 112 случаев;
Тернопольская область - 896 случаев;
Харьковская область - 361 случай;
Херсонская область - 139 случаев;
Хмельницкая область - 116 случаев;
Черновицкая область - 1887 случаев;
Черкасская область - 312 случаев;
Черниговская область - 64 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 мая 2020 в Центр поступило 546 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 32 270 сообщений о подозрении на Covid-19.
Напомним, "Страна" ведет ежедневный онлайн-репортаж о том, как Украина и планета сражаются со страшной болезнью.