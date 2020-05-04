В НАБУ и САП не готовили подозрение Коломойскому по делу Приватбанка - СМИ
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) не готовили проект подозрения Игорю Коломойскому по делу Приватбанка, о котором ранее говорил директор НАБУ Артем Сытник.
Об этом со ссылкой на источники в Офисе генпрокурора пишут "Украинские новости".
"Коломойским там даже не пахнет", - сообщили в Офисе генпрокурора.
НАБУ и САП расследуют два основных дела - по Приватбанку и "Укрнефти". По обоим из них готовятся проекты подозрений, а некоторые уже были НАБУ подготовлены и направлены в прокуратуру, однако впоследствии возвращены обратно.
Проекты подозрений касались менеджмента "Укрнефти", но не Коломойского, уточнил источник.
Напомним, экс-генпрокурор Украины Руслан Рябошапка недавно обвинил главу СБУ Ивана Баканова в блокировании расследования уголовного дела по Приватбанку.