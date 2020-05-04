По состоянию на утро понедельника, 4 мая, количество зараженных коронавирусом в мире увеличилось до 3 507 053 человек. Утром предыдущего дня инфицированных было 3 428 422. За сутки болезнь подхватили 78 631 человек.

Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Так, скончались от болезни 247 475 человек (+3 667). Выздоровели от болезни 1 125 308 (+32 119).

Лидируют по количеству заражений США - тут болезнь подхватили 1 158 040 человек, скончались 67 682 американцев. На втором месте Италия - 210 717 зараженных и 28 884 смертей. На третьем месте Великобритания - 187 842 зараженных и 28 520 смертей.

В России, по состоянию на утро 4 мая, количество зараженных увеличилось до 134 687. Умерли 1 280 человек.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире 4 мая в связи с коронавирусом.