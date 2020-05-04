Коронавирус и карантин в Украине. Фото
Коронавирус и карантин в Украине. Фото "Страны"

В Украине последние дни держится достаточно существенный прирост заболевших - более 500 случаев. При этом власти собираются с 12 мая снимать часть карантинных мероприятий - то  есть видимо пока прирост в пределах запланированного.

Интересно, что за десять дней до конца карантина внезапно попытались запретить торговлю стройматериалами в "Эпицентре", который все это время спокойно торговал, пока другие подобные магазины закрывались.

В Киеве стройматериалы перестали продавать, тогда как в регионах торговля идет, как и шла. 

В Черкассах и других городах продолжаются антикарантинные бунты. Постепенно снимают карантин и в Евросоюзе. За вчерашний день ни одна страна ЕС не попала в десятку по приросту заболевших. 

"Страна" следит за ситуацией с коронавирусом. Материал обновляется. 

Карта коронавируса в Украине по областям 

карта коронавируса 4.05

09:39  Как видим, число новых зараженных с начала мая держится на уровне меньше 5% прироста в день, что было обозначено Зеленским как условие для начала снятия карантина.

09:27  В Украине 418 новых случаев коронавируса. Всего в стране 12 331 заболевший. 

08:58  В Чернигове ежедневно идут автомобильные крестные ходы УПЦ против коронавируса. Помогает или нет - но в области всего 54 случая "короны" по состоянию на воскресенье. Меньше только на Луганщине. 

крестный ход Чернигов

Фото orthodox.com.ua

08:43  Интересный вариант пропуска в страну придумали в Австрии. Можно заплатить 195 евро за ПЦР-тест и не проходить 14-дневный карантин. 

08:35  Семейная пара украинцев, которые умерли на Бали, не заражены коронавирусом, сообщили в МИД Украины.

08:21  Сегодня, 4 мая, в Украине открываются консульства Польши. Украинцам снова начинают выдавать рабочие визы. 

В начальный период будут приниматься только документы с целью получения виз для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок, говорится на сайте МИД Польши. 

08:15  Черкасская ОГА подает в суд на решение областного центра о снятии карантина. 

08:11  Египет открывает отели для туристов. Но с условиями. Во-первых, заполнять их можно не более, чем на 25%. Во-вторых, в открываемом отеле должна быть мини-клиника. В-третьих - нельзя проводить массовые мероприятия. В-четвертых - температурный скрининг персонала и гостей. 

08:00  Разбирались, как будут выходить из карантина в Европе

07:53  Статистика коронавируса в Украине. Устойчивого снижения числа заболевших нет. 

коронавирус в Украине статистика

07:44 В Украине продолжают вести достаточно странную политику по тестированию людей. У нас делается менее 3000 тестов на один миллион населения. Это менее, чем в Молдове, Грузии, Армении.

Всего Украина провела 130 тысяч ПЦР-исследований. 

Больше всего тестов сделали в США (7 миллионов) и в России (4 миллиона). 

07:32  ТОП-10 стран по приросту заболевших за 3 мая. Важный момент: в десятке нет ни одной страны Евросоюза. 

статистика worldometer

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