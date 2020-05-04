Парасюк признал, что его группа вела огонь по милиционерам на Майдане 20 февраля 2014 года
Бывший народный депутат Украины Владимир Парасюк, известный участник Майдана, признал, что его группа вела огонь против милиционеров 20 февраля 2014 года. Причем, по его словам, одно и то же оружие передавалось из рук в руки, чтобы таким образом повязать всех в участии в стрельбе.
Об этом Владимир Парасюк сообщил в авторской программе Дмитрия Гордона.
"Когда 20-го числа начали просто расстреливать людей, уже нужно было отвечать на этот расстрел... Люди взяли ответственность. Многих ребят, которые там со мной были, уже в живых нет, потому что они погибли в АТО. Какая агентура? Какие спецоперации? По нам стреляют, а мы что, должны флагами махать? Ну так не бывает. И когда вы у меня спросите, почему они не могут ничего доказать... А что доказывать? Если одно оружие передавалось нескольким людям, потому что была такая договоренность: "Ребята, если мы несем ответственность, то все вместе. Я говорю это впервые: я своими глазами видел, как брали оружие: "Дай я выстрелю, чтобы, если будут нас за это наказывать, нас были сотни". Это, Дмитрий, правда", - говорит экс-нардеп.
Отметим, что, по данным прокуратуры, которые были зафиксированы уже после Майдана, первыми огонь утром 20 февраля 2014 года как раз и начала группа Парасюка. К тому времени, со стороны правительственных сил огонь против майдановцев не велся. Таким образом, стрельба со стороны группа Парасюка и спровоцировала дальнейшую бойню в тот день на Майдане.
Видео: Дмитрий Гордон
Ранее "Страна" сообщала, что Трамп в Twitter анонсировал показ на американском телеканале фильма о расстрелах на Майдане.