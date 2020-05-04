Бывший народный депутат Украины Владимир Парасюк, известный участник Майдана, признал, что его группа вела огонь против милиционеров 20 февраля 2014 года. Причем, по его словам, одно и то же оружие передавалось из рук в руки, чтобы таким образом повязать всех в участии в стрельбе.

Об этом Владимир Парасюк сообщил в авторской программе Дмитрия Гордона.

"Когда 20-го числа начали просто расстреливать людей, уже нужно было отвечать на этот расстрел... Люди взяли ответственность. Многих ребят, которые там со мной были, уже в живых нет, потому что они погибли в АТО. Какая агентура? Какие спецоперации? По нам стреляют, а мы что, должны флагами махать? Ну так не бывает. И когда вы у меня спросите, почему они не могут ничего доказать... А что доказывать? Если одно оружие передавалось нескольким людям, потому что была такая договоренность: "Ребята, если мы несем ответственность, то все вместе. Я говорю это впервые: я своими глазами видел, как брали оружие: "Дай я выстрелю, чтобы, если будут нас за это наказывать, нас были сотни". Это, Дмитрий, правда", - говорит экс-нардеп.

Отметим, что, по данным прокуратуры, которые были зафиксированы уже после Майдана, первыми огонь утром 20 февраля 2014 года как раз и начала группа Парасюка. К тому времени, со стороны правительственных сил огонь против майдановцев не велся. Таким образом, стрельба со стороны группа Парасюка и спровоцировала дальнейшую бойню в тот день на Майдане.

Видео: Дмитрий Гордон

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп в Twitter анонсировал показ на американском телеканале фильма о расстрелах на Майдане.