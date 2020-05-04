В Нидерландах (которые уже возобновили авиасообщение с Испанией, Италией и Австрией - Ред.) власти с 3 мая пошли на послабление некоторых карантинных ограничений и позволили открыться магазинам одежды, обуви и аксессуаров, а так же торговым центрам.

После того как торговые точки распахнули двери в центре Гааги, туда устремилось множество людей, и перед магазинами начали выстраиваются солидные очереди, как сообщает Укринформ.

Для шопинга установлены четкие условия - в маленьких магазинчиках одновременно могут находиться только двое покупателей, в больших - до десяти. Обязательным условием является соблюдение социально безопасной дистанции, в том числе и в очередях.

На входе все клиенты должны дезинфицировать руки. Продавцы работают в масках и перчатках. Большинство магазинов открыты с 12:00 до 17:00.

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