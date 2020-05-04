Власти Египта, которые ранее продлили чрезвычайное положение в связи с коронавирусом до конца июля 2020 года, все-таки решились на целый ряд серьезных смягчений карантинного режима внутри страны.

Правительство решило ослабить жесткие меры в священный для мусульман месяц Рамадан, который в этом году продлится до 23 мая.

Власти разрешили до конца мая открывать отели для внутренних туристов при условии заполненности гостиниц не более чем на 25%. Об этом сообщает агентство Reuters.

Возобновят работу те гостиницы, в которых установлено дезинфекционное оборудование и обустроен медицинский кабинет с врачом-резидентом. Персоналу и клиентам должны регулярно проверять температуру.

Сотрудники должны проходить быстрые тесты на коронавирус при входе в курортные зоны. Чтобы заселиться в отели, гости должны быть зарегистрированы онлайн. Кроме того, в заведении должно быть отведено небольшое здание или один этаж для зоны карантина, куда можно было бы помещать людей с положительным тестом на Covid-19 или тех, у кого только подозревается наличие коронавируса.

На курортах не разрешается проводить свадьбы или вечеринки, организовывать развлекательные мероприятия, подавать кальян или открывать буфеты.

С 1 июня отелям будет разрешено работать с максимальной производительностью в 50%.

Ранее "Страна" сообщала, что на пляжи Флориды вышла Черная смерть с косой с напоминаниями об угрозе Covid-19.