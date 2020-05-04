В Латинской Америке, после продолжительного затишья, очередной громкий виток эскалации вокруг ситуации в Венесуэле (напомним, Трамп публично обещал раздавить диктатуру президента Николаса Мадуро - Ред.). Официальные власти страны заявили, что отбили морскую атаку наемников на скоростных катерах.

Об инциденте сообщает агентство Reuters.

По данным силовиков, восемь наемников были убиты при отражении атаки, еще двое взяты в плен. Глава социалистической партии Диоскадо Кабелло заявил, что на допросе нападавшие признались, что работали по заказу США и Колумбии, чтобы свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

США и Колумбия отрицают эти обвинения.

При убитых нашли документы Перу, крупнокалиберное оружие, спутниковые телефоны, форму и каски с флагами США. Наемники должны были высадиться у портового года Ла-Гуайра в 32 километрах от Каракаса, столицы Венесуэлы. Предположительно, в Ла-Гуайре их ожидал транспорт и тяжелое вооружение.

Венесуэла несколько лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. Действующие власти во главе с президентом Мадуро вынуждены бороться с нищетой и протестами на улицах.

Напомним, что политический кризис в Венесуэле длится с января 2019 года, когда спикер парламента Хуан Гуайдо, который представляет оппозицию, объявил себя временным президентом. Около полусотни государств, среди которых и США, признали его полномочия.

Вместе с тем президент Венесуэлы Николас Мадуро пользуется поддержкой армии и силовых структур. Его легитимность признают, в частности, Москва, Китай и Куба.

Его главный оппонент Гуайдо лишился поста главы парламента Венесуэлы, но США и мнгие страны заявили, что он президент.