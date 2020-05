В США постепенно снимают ограничения на посещения общественных мест. Так, например, уже в нескольких штатах открылись для клиентов гольф-клубы президента Дональда Трампа.

А власти Флориды разрешили посещение пляжей, правда при условии соблюдения социальных мер безопасности. Но не всем жителям штата такая идея пришлась по душе.

Один из жителей Флориды надел черный балахон смерти, взял в руки косу и пошел на побережье океана, что бы своим видом предупредить беспечных американцев о смертельной угрозе.

"Да, я за то, что бы пляжи были открыты, но я убежден, что сейчас не самое подходяще время для этого. Это может быть смертельно опасно", - заявил телевизионщикам юрист Дэниел Улфелдер, который вошел в образ старухи с косой.

Видео, которое он выложил в своем Twitter уже вовсю распространяют соцсети. Так же сюжет показал и канал Northwest Florida Daily News.

I am live on the beaches today in Florida urging Floridians to stay home and save lives. More to come. pic.twitter.com/cvehCK5Wgs