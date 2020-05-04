Тренер сборной Нидерландов по футболу, знаменитый Рональд Куман оказался в больнице. У него обнаружили проблемы с сердцем, о которых он не знал.

Об этом сообщает нидерландское издание De Telegraaf.

Новость о том, что Куман попал в больницу, подтвердили супруга и менеджер наставника. Ему сделали катетеризацию на сердце. Сейчас Куман находится в стабильном состоянии.

Напомним, что в марте вокалист группы Rammstein Тилль Линдеманн оказался с подозрением на заражение в отделении интенсивной терапии. Тест показал отрицательный результат, у певца не был обнаружен коронаврус нового типа.

Также мы рассказывали, что российская певица Татьяна Буланова госпитализирована в Санкт-Петербурге. У эстрадной певицы так же проблемы с сердцем.