Ученые Университета Британской Колумбии точно определили, когда у Марса, куда Илон Маск пообещал через 30 лет отправить миллион землян, было магнитное поле. По их расчетам, магнитное поле там было 4,5 и 3,7 миллиарда лет назад.

Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Специалисты проанализировали многолетние спутниковые данные, собранные аппаратами MAVEN и Mars Global Surveyor и обнаружили свидетельства существования магнитного поля в регионе Lucus Planum, образованного лавовым потоком, который застыл менее 3,7 миллиарда лет назад.

Исследователи также обнаружили магнитные поля низкой интенсивности над Северным Полярным бассейном в северном полушарии планеты, которое образовалось 4,5 миллиарда лет назад и считается одним из древнейших объектов на Марсе.

Известно, что геомагнитное динамо, когда железное ядро планеты вращалось и порождало магнитное поле, было активно между 4,3 и 4,2 миллиарда лет назад, но отсутствовало 3,9 миллиарда лет назад.

Возможное объяснение этому заключается в том, что динамо на какое-то время остановилось, а затем запустилось вновь. Согласно альтернативному сценарию, удары небесных тел, которые образовали бассейны, сместили часть коры, в которой содержались намагниченные минералы.

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Также мы рассказывали, что в марсианском метеорите Allan Hills 84001, обнаруженном в 1984 году в Антарктиде, японские ученые нашли азотсодержащие органические молекулы. Это значит, что на Марсе существовала органика, которая могла быть занесена метеоритами или сформироваться на планете.