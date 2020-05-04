Украинцам показали актуальную карту распространения коронавируса по областям на 4 мая. За последние сутки о заражении COVID-19 заявило всего 418 граждан.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья в Facebook:

Винницкая область - 436 (146 выздоровели)

Волынская область - 340 (64 выздоровели)

Днепропетровская область - 460 (64 выздоровели)

Донецкая область - 81 (12 выздоровели)

Житомирская область - 430 (23 выздоровели)

Закарпатская область - 531 (61 выздоровел)

Запорожская область - 285 (79 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 984 (86 выздоровели)

Киев - 1 535 (80 выздоровели)

Киевская область - 853 (83 выздоровели)

Кировоградская область - 401 (121 выздоровел)

Львовская область - 506 (95 выздоровели)

Луганская область - 37 (7 выздоровели)

Николаевская область - 161 (6 выздоровели)

Одесская область - 427 (17 выздоровели)

Полтавская область - 227 (26 выздоровели)

Ровенская область - 750 (78 выздоровели)

Сумская область - 112 (62 выздоровели)

Тернопольская область - 896 (159 выздоровели)

Харьковская область - 361 (36 выздоровели)

Херсонская область - 139 (52 выздоровели)

Хмельницкая область - 116 (27 выздоровели)

Черкасская область - 312 (64 выздоровели)

Черновицкая область - 1 887 (159 выздоровели)

Черниговская область - 64 (6 выздоровели).

"Подтверждено 12 331 случаев COVID-19, из них 418 за последние сутки. Болезнь подтверждена у 855 детей и 2 387 медиков. Всего в Украине исследовано 134 592 образцов методом ПЦР. На амбулаторном лечении 8 669 пациентов, из них 703 ребенка и 1 975 медработников. Всего нуждались в госпитализации 3 662 человек, из них 152 ребенка и 412 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 160 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков", - указано в сообщении.

врачи отметили, что в результате осложнений коронавируса скончалось 303 украинца, 86% из которых - люди старше 50 лет. Также известно о 1 619 выздоровевших.

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 4 мая, в Украине зафиксировано уже 12 331 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Вчера, 3 мая, этот показатель составлял 11 913 случаев. Новых эпизодов за сутки - 418.

Как сообщала "Страна", в Министерстве иностранных дел Украины утверждают, что анализы на коронавирус украинских туристов, которых в конце апреля обнаружили мертвыми в районе Кедонганан Бадунг на Бали, оказались отрицательными.