Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 4 мая
Украинцам показали актуальную карту распространения коронавируса по областям на 4 мая. За последние сутки о заражении COVID-19 заявило всего 418 граждан.
Об этом сообщил Центр общественного здоровья в Facebook:
- Винницкая область - 436 (146 выздоровели)
- Волынская область - 340 (64 выздоровели)
- Днепропетровская область - 460 (64 выздоровели)
- Донецкая область - 81 (12 выздоровели)
- Житомирская область - 430 (23 выздоровели)
- Закарпатская область - 531 (61 выздоровел)
- Запорожская область - 285 (79 выздоровели)
- Ивано-Франковская область - 984 (86 выздоровели)
- Киев - 1 535 (80 выздоровели)
- Киевская область - 853 (83 выздоровели)
- Кировоградская область - 401 (121 выздоровел)
- Львовская область - 506 (95 выздоровели)
- Луганская область - 37 (7 выздоровели)
- Николаевская область - 161 (6 выздоровели)
- Одесская область - 427 (17 выздоровели)
- Полтавская область - 227 (26 выздоровели)
- Ровенская область - 750 (78 выздоровели)
- Сумская область - 112 (62 выздоровели)
- Тернопольская область - 896 (159 выздоровели)
- Харьковская область - 361 (36 выздоровели)
- Херсонская область - 139 (52 выздоровели)
- Хмельницкая область - 116 (27 выздоровели)
- Черкасская область - 312 (64 выздоровели)
- Черновицкая область - 1 887 (159 выздоровели)
- Черниговская область - 64 (6 выздоровели).
"Подтверждено 12 331 случаев COVID-19, из них 418 за последние сутки. Болезнь подтверждена у 855 детей и 2 387 медиков. Всего в Украине исследовано 134 592 образцов методом ПЦР. На амбулаторном лечении 8 669 пациентов, из них 703 ребенка и 1 975 медработников. Всего нуждались в госпитализации 3 662 человек, из них 152 ребенка и 412 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 160 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков", - указано в сообщении.
врачи отметили, что в результате осложнений коронавируса скончалось 303 украинца, 86% из которых - люди старше 50 лет. Также известно о 1 619 выздоровевших.
Напомним, по состоянию на утро понедельника, 4 мая, в Украине зафиксировано уже 12 331 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Вчера, 3 мая, этот показатель составлял 11 913 случаев. Новых эпизодов за сутки - 418.
Как сообщала "Страна", в Министерстве иностранных дел Украины утверждают, что анализы на коронавирус украинских туристов, которых в конце апреля обнаружили мертвыми в районе Кедонганан Бадунг на Бали, оказались отрицательными.