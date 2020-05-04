В табуне лошадей Пржевальского обнаружили пополнение - на свежих фотографиях пережившей лесные пожары зоны отчуждения видно маленького нового члена стада.

Об этом сообщила пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

"+1 у Пржевальцев. Поздравляем табун с пополнением", - указано в сообщении.

Напомним, в зоне отчуждения рядом с Чернобыльской АЭС уже много лет живет популяция лошадей Пржевальского, которые считаются вымирающим видом. Однако только сейчас ученые задумались, как животным удалось адаптироваться к условиям Полесья.

Как сообщала "Страна", в камеру фотографа Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника попали лошади Пржевальского, разгуливающие по просеке и в зарослях высокой травы.

Также "Страна" писала, что фотографу Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника удалось снять один из самых диких и пугливых табунов лошадей Пржевальского, обитающий в зоне отчуждения ЧАЭС.