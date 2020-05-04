В Черкасской областной госадминистрации опровергают выведение на улицы дополнительных сил Национальной гвардии, о чем ранее сообщили городские активисты.

По словам властей, дежурные силы правоохранителей, которые попали на видео активистов, - обычная практика.

"Каждый день (и сегодня не исключение) Нацгвардия совместно с полицейскими привлекаются с 16.00-22.00 на мероприятия публичной безопасности. Еженедельно руководство ГУНП подписывает график плановых дежурств. Это обычная практика, дополнительных сил на улицах города нет", – говорится в сообщении на странице Черкасской ОГА в Facebook в воскресенье вечером.

Виталий Куратченко призвал не распространять фейки и рассказал, что на видео, которое расходится по сети, только один автомобиль.

Напомним, что власти Черкасс пошли на существенное смягчения карантина после многочисленных обращений предпринимателей. Мэр Черкасс Бондаренко заявил, что в городе нет никакой угрозы вспышки коронавируса.

Его вызвали на допрос относительно этого дела, а Черкасская ОГА рекомендовала горсовету отменить решение о смягчении карантина.

В ответ на это мэр Черкасс заявил об угрозах из Офиса президента за смягчение карантина и предупредил президента Украины Владимира Зеленского, что город будет оказывать сопротивление в случае преследования за решение смягчить карантин.