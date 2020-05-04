В Киевской области по состоянию на 10.00 3 мая зафиксировано 784 случая заражения коронавирусом. Из них в 73 детей и 90 медицинских работников.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской облгосадминистрации.

За последние сутки выявлено 37 новых случаев. Лабораторно подтвержденные случаи выявлены в следующих районах (населенных пунктах области):

Обуховский район - 150 случаев (г. Обухов, пгт Козин, с. Романков, г. Украинка, с. Красная Слободка, с. Нещеров, с. Германовка, с. Таценки, с. Деремезна, с. Красное И, с. Долина, с. Григорьевка, с. Матяшовка, с. Первое Мая);

Киево-Святошинский район - 278 случаев (с. Софиевская Борщаговка, Крюковщина, г. Вишневое, г. Боярка, с. Гатное, с. Лесники, с. Святопетровское, с. Дмитровка, с. Белогородка, с. Тарасовка, с. Чайки, с. Новое, с. П. Борщаговка, с. Кременище, с. Капитановка , с. Гнатовка, с. Юрьевка; пгт. Чабаны, Гореничи, с. Круглик, с. Мих. Рубежевка, с. Личанка, Вита-Почтовая);

Барышевский район - 8 случаев, Белоцерковский район - 6 случаев, Бориспольский район - 17 случаев, Броварской район - 31 случай, Бородянский район - 6 случаев, Васильковский район - 10 случаев, Вышгородский район - 9 случаев, Иванковский район - 2 случая, Макаровский район - 12 случаев, Мироновский район - 3 случая, Кагарлицкий район 22 случая, Переяслав-Хмельницкий район - 7 случаев.

Полесский район - 1 случай, Рокитнянский район- 2 случая, Ставищенский район - 7 случаев, Таращанский район - 1 случай, Згуровский район - 2 случая, 3 - в Богуславской районе, 2 - в Фастовском районе, 19- в г. Белая Церковь, 25 в г. Бровары, 36 в г. Борисполь, 2 в пгт Бородянка, 11 в г. Буча, 1 в г. Березань, 13 - в г.Васильков, 1 - в пгт. Глеваха, 3 - в пгт Володарка, 11 - м. Вышгород, 7 в г. Фастов; 1 - в пгт Ставище, 33 в г. Кагарлык, 5 в пгт Рокитное, 7 в г. Переяслав, 1- в г. Иванков, 1- в Богуславе, 17 в г. Ирпень, 2 в пгт Ворзель, 4 в г. Гостомель, 5 в пгт Коцюбинское.

Ранее "Страна" писала, что опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 3 мая.

Также мы рассказывали, что в Киеве на карантин закрыли два общежития, где обнаружили коронавирус.