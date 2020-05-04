Исследователи из Китая рассказали о том, как работает один из препаратов для лечения от коронавируса - ремдесивир, используемый при лечении лихорадки Эбола.

Об этом сообщает Science.

Так, вирус SARS-CoV-2 распространяется через слизистую оболочку и размножается, копируя РНК. В этом процессе участвует транскрипционный комплекс, состоящий из множества неструктурных белков. Не менее важный элемент тут репликаза, которая выполняет роль мишени для разрабатываемых и тестируемых препаратов вроде ремдесивира.

Так, действующее вещество препарата блокирует РНК-полимеразу (репликазу) и таким образом не дает разным вирусам размножаться.

Для эксперименты исследователи использовали метод криоэлектронной микроскопии. Таким образом ученым удалось узнать, каким образом ремдесивир подавляет активность репликазы SARS-CoV-2.

Они установили детальную структуру РНК-полимеразы в свободной и связанной форме. По итогам исследования оказалось, что репликаза вируса практически не меняет свою структуру при копировании РНК.

Группа ученых полагает, что это объясняет высокую способность коронавируса нового типа заражать здоровый организм человека.

Ремдесивир же подавляет репликацию вируса, вступая в реакцию с его геномом и блокируя действие репликазы.

Напомним, представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала о разработках вакцин от нового типа коронавируса. По ее словам, таких вакцин несколько десятков, но испытания они пройдут в лучшем случае через год.

Как сообщала "Страна", в Великобритании начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях. В них примут участие 1 100 добровольцев из разных городов страны.

Также "Страна" писала, что американские ученые проводят клинические испытания препарата против коронавируса ремдесивир, разработанного для лечения лихорадки Эбола. Он хорошо показал себя в экспериментах с клеточными культурами, а теперь дает неплохие результаты в клинических испытаниях.