На улицах Черкасс появилась военная техника и Нацгвардия. Произошло это накануне протеста в поддержку городского главы Анатолия Бондаренко.

Об этом на своей странице в Facebook написал активист Станистав Коломыец.

"Сегодня днем ​​я опубликовал призыв к людям прийти завтра под Главное управление Нацполиции в Черкасской области, где должен был состояться допрос городского головы Анатолия Бондаренко, и выразить ему свою поддержку. Однако меньше чем через час после моей публикации допрос отменили, "перенеся на неопределенный срок" - очевидно испугались массовой акции", - рассказал он.

По словам активиста, спустя несколько часов на улицах города появилась военная техника Нацгвардии. Одна из машин остановилась около его дома. Во время диалога с мужчиной внутри машины оказалось, что бойцы усиливают патрулирование, однако причину не назвали.

Накануне допроса мэра Черкасс, самовольно отменившего карантин, в городе появилась военная техника. Видео: Facebook / Станистав Коломыец

Позже на официальной странице Черкасской ОГА в Facebook руководителя ГУНП в Черкасской области Виталия Куратченко, который объяснил ситуацию.

"Каждый день (и сегодня не исключение) Нацгвардия совместно с полицейскими привлекаются с 16.00-22.00 на мероприятия публичной безопасности. Еженедельно руководство ГУНП подписывает график плановых дежурств. Это обычная практика, дополнительных сил на улицах города нет", – говорится в сообщении на странице Черкасской ОГА в Фейсбук в воскресенье вечером.

Куратченко заявил, что на распространяемом в Интернете видео запечатлено одно авто.

Напомним, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко внезапно стал лицом карантинного бунта на этой неделе. 30 апреля местная городская власть фактически отменила карантин, что незамедлительно повлекло за собой реакцию центра.

Как сообщала "Страна", мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который заявил об угрозах из Офиса президента за смягчение карантина, предупредил президента Украины Владимира Зеленского, что город будет оказывать сопротивление в случае преследования за решение смягчить карантин.