Бывший украинский заключенный в России, которого освободили по обмену, режиссер Олег Сенцов, отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу трагедии 2 мая в Одессе.

Сенцов раскритиковал Зеленского за заявление о том, что неизвестно, кто виноват в трагедии, которая произошла 6 лет назад.

Об этом режиссер написал в Facebook.

В своем обращении президент отметил, что этот день важен для понимания истории Украины, поэтому мы будем о нем помнить. Однако в своей публикации уточнил, что мало кто знает, кто действительно виновен в трагедии.

Зеленский заявил в Facebook, что "сегодня в нашем обществе есть ряд болезненных вопросов, требующих честных ответов" и один из них - "кто виноват в трагедии 2 мая".

В ответ на заявление главы государства Олег Сенцов сказал, что после этого Владимир Зеленский может усомниться, кто начал войну на Донбассе.

"Если главе государства нужно разъяснять, кто виноват в трагедии 2 мая, то вскоре у него могут возникнуть сомнения в том, кто убил Небесную сотню и начал войну на Донбассе", – написал он.

Напомним, что шесть лет назад произошли трагические события в Одессе. Тогда 49 человек сгорели в огне пожаре в Доме профсоюзов. Мы рассказывали, есть ли какие-то изменения в этом деле и что происходит с ним сейчас.

Ранее "Страна" писала, что украинский МИД опубликовал заявление к годовщине трагического пожара. В нем вся ответственность за трагедию возложена на Россию.