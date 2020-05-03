Страны Европы поочередно начали снимать карантинные ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Об этом сообщает RFI.

Так, первыми начали отменять ограничения скандинавские страны - Дания открыла школы с 15 апреля, а в Исландии уже 4 мая вернутся к работе музеи, университеты и парикмахерские.

Чехия, которая одна из первых стран в ЕС ввела государственный карантин, уже начинает из него выходить - с 20 апреля открыты парикмахерские для животных, а с 11 мая возобновят работу и человеческие салоны красоты.

В Австрии многие хозяйственные магазины открыли еще в середине апреля, уже работают детские площадки, спортивные мероприятия и салоны красоты. На следующей неделе школьники пойдут сдавать экзамены, а также снимаются ограничения на передвижения внутри страны. Несмотря на это, запрещено собираться компаниями более 10 человек, в общественном транспорте и магазинах запрещено находиться без маски, а рестораны откроют только к середине месяца.

В Италии первые ослабления карантина начались 27 апреля, когда в стране вновь начали работу промышленные предприятия и сфера строительства. Видеться с родственниками, собираться небольшими группами и покупать еду на вынос можно будет уже с 4 мая. К 1 июня в Италии можно будет провести вечер в кафе. До 18 мая обещают открыть ТРЦ, религиозные учреждения, музеи и библиотеки. А школы откроют только в сентябре.

В Испании послабления карантина начались с 26 апреля. Семьям с детьми разрешили прогулки в течение часа, а также индивидуальные занятия спортом. С 4 мая должны открыться небольшие непродовольственные магазины и парикмахерские. Бары и рестораны смогут открыться в режиме с собой. Еще большие послабления будут сделаны для некоторых маленьких Балеарских и Канарских остров, где с 4 мая откроется большинство магазинов, музеев и террас ресторанов. Передвижение по стране будет ограничено в пределах провинции. В общественном транспорте по-прежнему будет обязательным ношение защитных масок.

Большинство немецких магазинов открылись уже 20 апреля, с 4 мая в стране открываются парикмахерские, религиозные учреждения и музеи. Школы власти федеральных земель открывают на свое усмотрение. Спортплощадки, бары и рестораны, культурные заведение пока что останутся закрыты. Также до 31 августа остаются под запретом все массовые мероприятия.

С 4 мая некоторые общественные учреждения открывают в Бельгии, ТРЦ наснут работу 11 мая, а с 18 числа планируется открыть школы. однако в классе позволят находиться одновременно до 10 детей. Рестораны откроют 8 июня, но какое-то время гражданам придется носить маски.

Следуя примеру соседей Португалия решила открыть книжные магазины и автосалоны до 20 кв метров к 4 мая. Также с завтрашнего дня начнут прием посетителей общественные учреждения, а также салоны красоты, парикмахерские и спортзалы. Школы, музеи и рестораны откроют не ранее 18 мая, а кино и театры к 1 июня.

Власти Греции сообщили, что к 4 мая должны открыться около 10% магазинов с продовольственными и прочими товарами, остальные менее важные заведения откроют с 11 мая, а ТРЦ - к 1 июня.

В Венгрии карантин начнут отменять с 4 мая во всех городах, кроме столицы - Будапешта. Разом будут отменены запреты на кафе, рестораны и пляжи.

Польские торговые центры открываются уже завтра, 4 мая. Также возобновят работу гостиницы, музеи, культурные центры и библиотеки. С 6 мая откроют ясли и детские сады, однако ответственность за это останется на местной власти.

Часть магазинов с 4 мая откроет и Хорватия. Также в стране разрешат вести работу музеям, библиотекам и парикмахерским. Кафе откроются не ранее 11 мая и какое-то время придется потерпеть запрет на массовые собрания более 10 человек.

Кроме того, 4 мая откроются террасы и кафе, музеи и парикмахерские Словении. Маски в общественном транспорте и в магазинах - все еще обязательное условие для выхода на улицу.

Напомним, несмотря на то, что в полиции рапортуют о понижении уровня преступности во время карантина почти на треть Украину скоро может ожидать взрыв криминала из-за повальной безработицы и безденежья.

Как сообщала "Страна", карантинные меры в Украине будут смягчены через 10 дней. Тем временем, страна приближается к пику эпидемии коронавируса.