В Ровенской области нашли 29 новых больных коронавирусом. Возраст инфицированных составляет от 3 до 76 лет.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ОГА Виталий Коваль.

По его словам, новые случаи заражения найдены в селе Белевские Хутора Ровенского района, по одному – в селе Нагоряны и Крылив, в селе Будераж Дубенского района, 11 в Ровно, один в селе Лопавше Демидовского района, четверо в Малой Любаше Костопольского района, двое в городе Здолбунове, один в селе Смордва Млиновского района, по одному в Сарнах, в селе Орловка, Глушиця Сарненского района, два в поселке Тучин и один в Посягве Гощанского района.

"Возраст больных от 3 до 76 лет. Среди больных один медик. Это женщина с с.Будераж, которая работает лаборанткой перинатального центра и контактировала с беременной больной", – заявил он.

Общее количество больных коронавирусом в регионе - 762 человек, из которых 18 не справились с осложнениями болезни и скончались.

Напомним, в поселке Заря Ровенской области, где зафиксировали вспышку коронавируса, ограничили въезд и выезд из населенного пункта. Решение было принято в ходе заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как сообщала "Страна", в Ровенской области зафиксировали 22 новых случая заболевания Covid-19, в том числе у трех медработников