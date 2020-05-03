За прошлые сутки в Саудовской Аравии коронавирусом заболело более полутора тысяч человек. При этом, лишь одна пятая часть из них - женщины.

Об этом сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения страны Мохаммад Абед эль-Али, передает "РИА Новости".

"Зарегистрировано сегодня 1 552 новых заражения коронавирусом, общая численность достигла 27 011 человек, что говорит о продолжении ежедневного роста заражений в последний период. 19% заболевших за последний день коронавирусом — граждане Саудовской Аравии, 81% — иностранцы. 16% женщин и 84% мужчин", - заявил он.

По словам Абеда эль-Али, всего в стране от осложнений коронавируса умерло 184 человека.

Напомним, в Саудовской Аравии коронавирусом могут быть заражены 150 членов королевской семьи. В обслуживающей ее больнице имени Короля Фейсала уже подготовлены 500 VIP-мест.

Как сообщала "Страна", власти Саудовской Аравии, где 150 членов королевской семьи заражены коронавирусом, призвали мусульман во всем мире молиться во время Рамадана не выходя из дома из-за пандемии.